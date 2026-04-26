Canzonissima 2026, vince Fabrizio Moro con 'Il mio canto libero': la classifica e cosa è successo nella finalissima
Chi ha vinto Canzonissima 2026? Fabrizio Moro trionfa in finale con “Il mio canto libero”: tutti i momenti decisivi della puntata in onda sabato 25 aprile.
La prima edizione del ritorno di Canzonissima si è conclusa nella serata di sabato 25 aprile 2026 su Rai 1, dopo un percorso in cui la prima rete ha riportato in auge uno dei format storici della televisione italiana. Sotto la guida di Milly Carlucci, lo show ha attraversato sei puntate tra grandi classici della musica e reinterpretazioni affidate a voci contemporanee, mescolando nostalgia e spettacolo. La finale – il cui tema conduttore è stato ‘Il successo del cuore’ – ha raccolto i momenti più significativi del percorso, culminando in una doppia votazione che ha decretato sia la canzone della serata sia il vincitore assoluto dell’edizione. Ecco cosa è successo.
Chi ha vinto Canzonissima 2026: il trionfo di Fabrizio Moro
La serata conclusiva di Canzonissima 2026 è stata costruita in due fasi. Nella prima parte si sono esibiti gli artisti con i brani scelti per la finale: tra questi, Riccardo Cocciante ha convinto giuria e pubblico con ‘Margherita’, riuscendo a imporsi come vincitore della puntata grazie al voto combinato dei concorrenti, del panel dei "Magnifici 7" (Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini) e del pubblico da casa.
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Successivamente, lo show è entrato nel vivo con la riproposizione delle sei canzoni vincitrici delle precedenti puntate. A sfidarsi sono stati Fabrizio Moro con Il mio canto libero, Arisa con La leva calcistica della classe ’68, Vittorio Grigolo con Caruso, Leo Gassmann con Un senso e lo stesso Cocciante con Margherita.
A fare la differenza è stata l’intensità dell’interpretazione di Fabrizio Moro, che ha riportato in scena il celebre brano di Lucio Battisti conquistando nuovamente tutte le componenti del voto. Sia gli altri artisti in gara sia la giuria hanno espresso una preferenza compatta, poi confermata anche dal pubblico tramite i social.
Il risultato finale ha così consacrato Il mio canto libero come Canzonissima 2026, chiudendo nel migliore dei modi una stagione premiata da ottimi ascolti su Rai 1. "E’ l’omaggio a uno dei piu grandei cantautori della nostra storia, Lucio Battisti. E un grazie a Fabrizio che ce l’ha portata sul palco con tanta grinta, passione e sentimento", sono state le parole conclusive di Milly Carlucci. Poco prima, inoltre, la conduttrice ha annunciato al pubblico che Canzonissima tornerà in onda anche nella stagione televisiva 2027:
"Devo ringraziare Prime Time, che ci ha espresso grande soddisfazione per questo programma e per i risultati che abbiamo raggiunto, quindi ha commissionato la trasmissione per l’anno prossimo"
La classifica finale di Canzonissima 2026
- Fabrizio Moro – Il mio canto libero
Tutti gli altri brani si classificano al secondo posto ex aequo.
- Arisa – La leva calcistica della classe ’68
- Vittorio Grigolo – Caruso
- Arisa – La notte
- Leo Gassmann – Un senso
- Riccardo Cocciante – Margherita
Canzonissima, i vincitori delle sei puntate
Prima puntata: Fabrizio Moro – ‘Il mio canto libero’
Seconda puntata: Arisa – La leva calcistica della classe ’68
Terza puntata: Vittorio Grigolo – Caruso
Quarta puntata: Arisa – La notte
Quinta puntata: Gassmann – Un senso
Sesta puntata: Riccardo Cocciante – Margherita
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