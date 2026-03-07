Milly Carlucci, doppio colpo: Enrico Ruggeri e la stella (mancata) di Sanremo 2026 a Canzonissima Al via da sabato 21 marzo la nuova edizione di "Canzonissima", condotto da Milly Carlucci: tra i cantanti in gara Enrico Ruggeri e una protagonista del Festival

IPA

Conclusa l’esperienza di "The Voice" con Antonella Clerici che ha saputo destreggiarsi bene con un colosso come "C’è posta per te", Rai1 sta scaldando motori per il nuovo programma che terrà compagnia ai telespettatori il sabato sera. La rete ammiraglia ha scelto di puntare su un classico, che verrà proposto in chiave più moderna come "Canzonissima", con al timone una delle stelle della Tv di Stato, Milly Carlucci.

Il primo appuntamento è previsto per sabato 21 marzo, con un cast che si sta pian piano delineando ma i primi nomi sembrano già di prim’ordine, segno evidente di come si voglia realizzare un prodotto di qualità (dovrà sfidare il serale di "Amici" in onda su Canale 5).

Il cast della nuova edizione di "Canzonissima" con Milly Carlucci

Il sabato sera è certamente una delle collocazioni più importanti nel palinsesto Tv, per questo è naturale che la Rai non voglia sbagliare niente per il ritorno, a distanza di più di cinquant’anni dall’ultima puntata, di "Canzonissima". Sulla base di quanto trapela, il format dovrebbe restare inalterato rispetto a quello che era stato trasmesso negli anni ’70, che ha incollato al piccolo schermo molti dei nostri nonni: in gara ci sono infatti una serie di cantanti, che non competono come persone ma attraverso le loro canzoni, votate da una giuria. A loro si aggiungeranno poi le preferenze del pubblico in studio e a casa.

Milly Carlucci farà da padrona di casa con il suo stile inconfondibile, per questo sta facendo il possibile per allestire un cast in grado di generare interesse nei telespettatori, esattamente come fa quando prepara "Ballando con le stelle". I primi nomi ufficializzati sono già più che di primo livello, basti pensare a Riccardo Cocciante ed Elio e le Storie Tese, ma gli altri non saranno da meno.

È il caso di Enrico Ruggeri, che ha parlato del prossimo impegno che lo attende attraverso un video pubblicato sul suo profilo social: "Si sta cominciando a parlare di Canzonissima. Un grande ritorno per una trasmissione storica della Rai, iniziata negli anni ’60 e proseguita negli anni ’70. Io la guardavo da ragazzino e si sta facendo il toto-nomi. Bene, vi posso dire che io ci sarò. Per sei sabati consecutivi sarò su Rai 1". Il suo entusiasmo sembra davvero al massimo, ha infatti anticipato che che ci saranno anche "dei giudici, che parleranno di canzoni e non di noi cantanti", visto che c’è "un parterre di primissimo ordine".

Non è però finita qui, tra gli artisti che hanno accettato la corte di Milly c’è anche una delle protagoniste del Festival di Sanremo che si è da poco concluso, ovvero Elettra Lamborghini, dove ha gareggiato con la sua "Voilà". È stata lei stessa a fare l’annuncio durante la sua presenza al San Marino Song Contest, dove era super ospite. Il brano con cui ha gareggiato non ha particolarmente convinto (si è piazzata al 26° posto), ma lei ha preso comunque bene la cosa, sottolineando di essersi divertita, oltre a considerare positivo il risultato, il 26 è infatti uno dei suoi numeri fortunati, corrisponde al giorno in cui si è sposata. La cantante è stata inoltre indirettamente al centro della scena anche per l’atteggiamento scanzonato che ha tenuto sul palco, senza arrabbiarsi per le critiche, ma soprattutto entrando nelle cronache per un concetto che è ormai entrato nel linguaggio di tutti, quello dei "festini bilaterali" che l’hanno tormentata per tutto il periodo della kermesse. La 31enne ha usato il termine per riferirsi ad alcune feste in piazza con la musica a tutto volume fino alle prime ore del mattino, che le hanno spesso impedito di riposare, al punto tale da spingerla poi a spostarsi a Montecarlo per una notte. Anche qui, in realtà, non tutto è andato per il meglio, era infatti in programma l’addio al nubilato di Charles Leclerc, che si sarebbe sposato poche ore dopo. La sua presenza a "Canzonissima" può essere comunque una carta vincente per la conduttrice, convinta che possa anche far sorridere chi si sintonizzerà davanti alla Tv.

Probabile inoltre la partecipazione di Fausto Leali, che ha ottenuto all’Ariston un riconoscimento alla carriera.

Insomma, il nuovo "Canzonissima" sembra avere davvero tutte le carte in regola per fare un ottimo risultato in termini di ascolto.

