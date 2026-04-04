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Canzonissima 2026, la serata della svolta contro Amici 25: anticipazioni, canzoni e scaletta del 4 aprile

Terza puntata di Canzonissima 2026: tema “la svolta”, ospiti, scaletta completa e tutte le esibizioni previste nello show di Milly Carlucci

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con Canzonissima 2026, lo show del sabato sera che continua a conquistare il pubblico di Rai 1. Oggi, sabato 4 aprile va in onda la terza puntata, condotta da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. Dopo il successo delle prime due serate, che hanno conquistato ottimi dati d’ascolto nonostante la concorrenza del Serale di Amici, lo show entra nel vivo con un tema particolarmente emozionante. I protagonisti porteranno sul palco brani che hanno segnato una svolta nella loro carriera o nella storia della musica italiana. Tra esibizioni live, ospiti e momenti spettacolari, si preannuncia una puntata intensa e ricca di sorprese.

Anticipazioni Canzonissima 2026, canzoni e scaletta della terza puntata

Il terzo appuntamento di Canzonissima è dedicato a "La canzone simbolo – la svolta", un tema che punta tutto sull’emozione e sul racconto personale. Non si tratta semplicemente di reinterpretare un brano famoso, ma di dare nuova vita a canzoni che hanno rappresentato un punto di svolta artistico e umano. Ogni esibizione sarà preceduta da una clip introduttiva in cui gli artisti spiegheranno il legame con il brano scelto, trasformando la performance in un racconto intimo. Il pubblico assisterà così non solo a uno spettacolo musicale, ma anche a un viaggio tra ricordi, successi e momenti decisivi delle carriere dei cantanti in gara.

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Nel frattempo, la competizione si fa sempre più accesa: dopo la vittoria di "Il mio canto libero" interpretata da Fabrizio Moro e quella de "La leva calcistica della classe ’68" cantata da Arisa, un nuovo brano accederà alla finalissima del 25 aprile. A valutare le performance saranno, come di consueto, i "Magnifici 7", i cantanti in gara e il pubblico da casa tramite i social, in un mix che rende il risultato sempre imprevedibile.

Scaletta ed esibizioni: tutti i protagonisti sul palco

La puntata del 4 aprile vedrà esibirsi un cast ricco e trasversale, accompagnato da un’orchestra di 25 elementi diretta dal Maestro Luigi Saccà e arricchito da coreografie curate da Matteo Addino.

Ecco le esibizioni previste:

  • Enrico Ruggeri porterà "Mistero"
  • Fabrizio Moro canterà "Pensa"
  • Leo Gassmann interpreterà "Va bene così"
  • Michele Bravi proporrà "Il diario degli errori"
  • Fausto Leali si esibirà con "A chi"
  • Malika Ayane canterà "Feeling better"
  • Irene Grandi porterà "Bum bum"
  • Elettra Lamborghini interpreterà "Musica (e il resto scompare)"
  • Arisa canterà "Sincerità"
  • Vittorio Grigólo si cimenterà con "Caruso"
  • Elio e le Storie Tese proporranno "La terra dei cachi"
  • Jalisse sorprenderanno con "Gloria"

Non mancheranno gli ospiti: in studio arriverà Massimiliano Gallo, protagonista anche di un momento spettacolare pensato ad hoc per la serata. Spazio poi al cinema con Pif e Giusy Buscemi, pronti a presentare il loro nuovo progetto e a regalare momenti di intrattenimento.

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