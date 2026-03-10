Canzonissima, c’è anche Arisa contro Amici: Milly Carlucci esagera e Maria De Filippi rischia un flop clamoroso
Dopo l’annuncio di Malika Ayane arriva un’altra protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo: in arrivo altri possibili ‘colpi’ e Amici rischia
Milly Carlucci alza l’asticella. Per il ritorno in tv di Canzonissima (che tornerà in onda dopo più di mezzo secolo su Rai 1), infatti, la conduttrice e padrona di casa ha deciso di fare le cose in grande, a partire dal cast. Dopo l’annuncio di Malika Ayane, un’altra protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo prenderà parte allo show, vale a dire Arisa. La cantante ha fatto sapere che sarà sul palco di Canzonissima a partire dal prossimo 21 marzo e per la concorrenza di Amici di Maria De Filippi la sfida del sabato sera si fa sempre più complicata. Scopriamo tutti i dettagli.
Canzonissima, anche Arisa nel cast: la sfida di Milly Carlucci a Maria De Filippi
I rumor delle ultime settimane avevano parlato di un cast di prim’ordine e Milly Carlucci non ha deluso le aspettative. Al via il prossimo 21 marzo, Canzonissima tornerà in tv a più di cinquant’anni dall’ultima edizione e potrà contare su dei super-concorrenti. Milly ha voluto fare le cose in grande per questo ritorno dello storico varietà musicale Rai 1 e, dopo l’annuncio di Malika Ayane, ha messo a segno un altro ‘colpo’ direttamente dal Festival di Sanremo 2026 di Carlo Conti. Si tratta di Arisa, che prenderà parte a Canzonissima aggiungendosi anche a Irene Grandi, Fabrizio Moro, Enrico Ruggeri, Elio e le Storie Tese e Riccardo Cocciante, oltre a Elettra Lamborghini che ha ‘spoilerato’ la sua partecipazione. "Ciao Milly, sei pronta per questa nuova avventura? Io sì, ci vediamo a Canzonissima! Un bacio" ha fatto sapere la cantante con un video condiviso sui social. La conduttrice e padrona di casa ha fin qui assemblato un cast stellare, pronta per lanciare la sfida a Maria De Filippi (già ‘rivale’ di Ballando con le Stelle con Tu si que vales in autunno) e la fase Serale di Amici. La 25esima edizione del talent sembra essere più ‘debole’ rispetto agli ultimi anni e Canale 5 rischia di crollare negli ascolti tv contro un ‘piccolo Sanremo’ come si preannuncia al momento Canzonissima. Come rivelato nelle ultime ore da Bubinoblog, inoltre, non è da escludere l’arrivo di altri due ‘big’: Mancano però 2 big per chiudere il cast di Canzonissima 2026. 2 nomi celeberrimi che Milly Carlucci sta cercando di convincere ad unirsi al cast, impegni dei diretti interessati permettendo" si legge sul portale.
Elettra Lamborghini e tutti i ‘colpi’ di Milly Carlucci per Canzonissima: la lista dei concorrenti
Con l’annuncio di Arisa e lo spoiler di Elettra Lamborghini, che ha anticipato la sua partecipazione a Canzonissima a Simona Ventura sul palco della finale del San Marino Song Contest, siamo a otto concorrenti nel cast, di cui sette ufficializzati. Di seguito l’elenco completo:
- Riccardo Cocciante
- Elio e le Storie Tese
- Enrico Ruggeri
- Fabrizio Moro
- Irene Grandi
- Malika Ayane
- Arisa
