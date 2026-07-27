Tra improvvisazione, carisma e naturalezza davanti alle telecamere, Clementino e Gabbani mostrano qualità che vanno oltre il palco e fanno pensare a un futuro da protagonisti della tv

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C’è chi nasce cantante e chi, senza quasi accorgersene, dimostra di avere tutte le qualità per diventare anche un grande volto televisivo. Osservandoli sui palchi di Tim Summer Hits e Battiti Live, due artisti in particolare hanno mostrato un talento che va oltre la musica: Clementino e Francesco Gabbani.

Clementino e Francesco Gabbani: l i abbiamo sempre chiamati cantanti, ma forse stiamo sbagliando tutto

Presenza scenica, ironia, capacità di improvvisare e un rapporto naturale con il pubblico. Tanto da far sorgere una domanda: e se il loro futuro fosse anche alla conduzione?