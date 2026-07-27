Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Clementino e Francesco Gabbani, non chiamateli più "solo" cantanti: Tim Summer Hits e Batti Live ci hanno regalato i nuovi volti della tv

Tra improvvisazione, carisma e naturalezza davanti alle telecamere, Clementino e Gabbani mostrano qualità che vanno oltre il palco e fanno pensare a un futuro da protagonisti della tv

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

C’è chi nasce cantante e chi, senza quasi accorgersene, dimostra di avere tutte le qualità per diventare anche un grande volto televisivo. Osservandoli sui palchi di Tim Summer Hits e Battiti Live, due artisti in particolare hanno mostrato un talento che va oltre la musica: Clementino e Francesco Gabbani.

Clementino e Francesco Gabbani: li abbiamo sempre chiamati cantanti, ma forse stiamo sbagliando tutto

Presenza scenica, ironia, capacità di improvvisare e un rapporto naturale con il pubblico. Tanto da far sorgere una domanda: e se il loro futuro fosse anche alla conduzione?

SO. CO. ECOLOGICA

Recupero materiali edili

Come ridurre i costi di cantiere e gli sprechi

LEGGI

Personaggi

Francesco De Gregori

Francesco De Gregori
Nek

Nek
Francesca Fialdini

Francesca Fialdini
Martina Miliddi

Simone Milani

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963