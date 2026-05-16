Cannes 2026, il programma completo del 16 maggio: tre grandi registi in gara e ospiti da urlo. C'è anche Scarlett Johansson
Una giornata centrale a Cannes 2026 tra grandi autori in concorso, nuove voci in Un Certain Regard e il classico restaurato di De Sica.
Il 16 maggio al Festival di Cannes 2026 si presenta come una delle giornate più importanti e stratificate dell’intera edizione, capace di mettere insieme grandi autori internazionali, nuove voci del cinema contemporaneo e il recupero di un classico assoluto della storia italiana. Il programma del giorno costruisce un percorso che attraversa tre visioni molto diverse del racconto cinematografico in concorso, a cui si aggiungono le proposte più intime e autoriali di Un Certain Regard. A chiudere il cerchio c’è Cannes Classics, che riporta sul grande schermo un titolo fondamentale come La Ciociara, restaurato e pronto a dialogare con il presente del festival.
Tre grandi autori in gara al Grand Théâtre Lumière e ospiti d’eccezione
Il cuore della giornata è al Grand Théâtre Lumière, dove si susseguono tre proiezioni che definiscono bene la varietà del concorso. Alle 15.00 si parte con Sheep in the Box di Koreeda Hirokazu, autore giapponese che continua a indagare le relazioni umane con uno stile sobrio e profondamente emotivo, attento ai dettagli della vita quotidiana e ai legami familiari.
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Alle 18.15 è il turno di El ser querido (The Beloved) di Rodrigo Sorogoyen, che porta in scena una narrazione più tesa e nervosa, costruita su dinamiche di pressione emotiva e conflitto crescente, in linea con il suo cinema fortemente contemporaneo e politico. Il film vede protagonista Javier Bardem, che sfilerà sul red carpet del Festival.
La serata si chiude alle 21.45 con Paper Tiger di James Gray, regista americano che conferma la sua cifra stilistica fatta di introspezione e classicismo, raccontando ancora una volta fragilità interiori e rapporti familiari complessi. Oltre al James Gray, non mancherà il cast stellare composto da Adam Driver, Scarlett Johansson e Miles Teller. E aspettiamoci un red carpet ricco di emozioni. Per l’Italia, è presente sulla Croisette anche il produttore Leonardo Maria Del Vecchio (con la sua Vice Pictures).
Festival del cinema di Cannes: nuove storie e memoria del cinema
Accanto al concorso principale, la sezione Un Certain Regard alla Salle Debussy propone due film che ampliano lo sguardo del festival verso forme narrative più personali e sperimentali. Mémoire de fille (A Girl’s Story) di Judith Godrèche si muove tra ricordo e identità, esplorando la costruzione del sé attraverso una lente intima e autobiografica, mentre Siempre soy tu animal materno (Forever Your Maternal Animal) di Valentina Maurel continua il suo lavoro sulle dinamiche familiari, spesso segnate da tensioni profonde e relazioni ambivalenti, raccontate con un linguaggio viscerale e diretto.
La giornata trova poi il suo momento più simbolico in Cannes Classics, che alle 20.45 alla Salle Buñuel propone la versione restaurata de La Ciociara di Vittorio De Sica. Il film, pietra miliare del cinema italiano e mondiale, torna al festival come testimonianza viva del neorealismo e della sua capacità di raccontare la guerra attraverso lo sguardo umano delle sue protagoniste. Il restauro restituisce nuova forza all’opera, trasformandola in un ponte tra memoria storica e presente cinematografico, in una giornata che a Cannes mette in dialogo passato e futuro del cinema.
Infine, per il Cinema on the beach, la copia restaurata del film cult Un homme et une femme di Claude Lelouch, che sarà presente alla proiezione (gratuita e aperta a tutti) in spiaggia.
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