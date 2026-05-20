Laila Hasanovic "sposina" in bianco sul red carpet di Cannes: nozze in vista con Jannik Sinner? Laila Hasanovic, modella fidanzata di Jannik Sinner, ha incantato tutti sul red carpet di Cannes con un look total white quasi da sposina

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Un abito pulito ma speciale per Laila Hasanovic, fidanzata del tennista nostrano Jannik Sinner, per il suo debutto sul red carpet del Festival del Cinema di Cannes. La modella ha portato sulla croisette un’eleganza essenziale e ultra contemporanea, scegliendo un look firmato Genny. Una silhouette in perfetta sintonia con la sua idea di glamour sofisticato. Ed eccola quindi in un abito bianco firmato da Sara Cavazza Facchini. Una forma ispirata alle orchidee e che richiama uno dei simboli della maison, reinterpretato tuttavia in chiave più incisiva e scenografica.

Laila Hasanovic incanta a Cannes: la fidanzata di Jannik Sinner conquista il red carpet

Abito a bustino bianco in tessuto fluido, definito da una linea a sirena che ne valorizza la figura con una compostezza scultorea. Il volant in tessuto organza, modellato lungo lo scollo a cuore, introduce un dettaglio plastico che incornicia il décolleté con precisione. Con questo vestito, firmato Sara Cavazza Facchini, Laila Hasanovic ha stregato tutti sul red carpet del Festival di Cannes. Nata in Danimarca ma con origini bosniache, la modella fidanzata di Jannik Sinner ha presenziato alla kermesse per la proiezione di Amarga Navidad di Pedro Almodovar.

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Sui social è diventata famosa per l’alternanza tra estetica minimal e lifestyle luxury, dopo essersi fatta un nome nel mondo della moda grazie a campagne beauty e shooting internazionali. Un’apparizione, quella sulla croisette di Cannes, che certifica un momento d’oro per Laila, sempre più al centro dei riflettori anche per la sua vita sentimentale. I social ovviamente non hanno perso occasione per speculare sul colore del vestito, convinti che sia un messaggio per future nozze con Jannik. I due stanno assieme da un anno e Laila viene avvistata in tribuna a ogni singola partita del fidanzato. Era ovviamente presente anche al Foro Italico, quando Jannik ha alzato il trofeo degli Internazionali d’Italia, primo italiano a vincere dopo 50 anni dai tempi di Adriano Panatta.

A Cannes dominano le bionde

A Cannes Laila Hasanovic ha dominato quello che è diventato un vero e proprio "torneo delle bionde", per prendere in prestito il gergo tennistico del suo compagno di vita Jannik. Al suo fianco, infatti, hanno sfilato chiome luminose come quella della top model norvegese Frida Aasen, sul red carpet con un vestito firmato Cavalli e ispirato al look della Vecchia Hollywood. Ma non solo perchè, in un completo sartoriale nero di Ives Saint Laurent, ha rubato la scena anche Anja Rubik. Per la modella la maison parigina ha creato il capo su misura, a certificare una storica collaborazione.

Sensualità firmata Michael Kors indosso a Grace Elizabeth, in un look perfettamente bilanciato tra sex appeal e classe. Divina, ancora dopo il debutto del 18 maggio, Sharon Stone in un look total black caratterizzato da un’imponente mantella piumata che ha enfatizzato la sua camminata trionfale sul red carpet.

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