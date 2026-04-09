Cannes 2026, che fine ha fatto l'Italia? Tutte le sorprese tra i film in concorso per la Palma d’Oro Ventuno pellicole in gara, decine di stelle del cinema e un solo obiettivo: conquistare l’ambitissimo premio. Ecco tutti i dettagli sul Festival.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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La Croisette si prepara come ogni anno ad accogliere il meglio del cinema mondiale. Dal 12 al 23 maggio, Cannes 2026 tornerà ad essere il cuore pulsante della settima arte, con un programma che presenterà il cinema come rifugio, atto di resistenza e inno universale alla libertà. L’edizione di quest’anno si distinguerà per una presenza imponente di autori europei e orientali, e purtroppo per l’assenza di autori italiani. A presiedere la giuria che assegnerà la Palma d’Oro sarà il regista sudcoreano Park Chan-wook, mentre le due leggende del cinema Peter Jackson e Barbra Streisand riceveranno la Palma d’Oro alla carriera. Insomma, una kermesse indubbiamente memorabile, che vedrà sul red carpet alcune delle più grandi star mondiali: ecco tutti i dettagli.

Cannes 2026, i film in concorso per la Palma d’Oro

Tra i grandi nomi in concorso per la Palma d’Oro, campeggia su tutti quello di Pedro Almodovar, che porta sulla Croisette Amarga Navidad (Natale amaro), un dramma sentimentale, personale e profondo. Altra attesissima presenza è quella dell’iraniano Asghar Farhadi con Parallel Tales, affresco corale che ricostruisce le esistenze di un gruppo di personaggi sullo sfondo degli attentati di Parigi del novembre 2015.

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Spazio poi all’intenso dramma familiare Gentle Monster dell’austriaca Marie Kreutzer, e al grande ritorno di Laszlo Nemes con Moulin, nuovo dramma bellico che narra le imprese di Jean Moulin. A questi si aggiungono poi Fatherland del polacco Pawel Pawlikowski, El ser querido dello spagnolo Rodrigo Sorogoyen, con le interpretazioni di Javier Bardem e Victoria Luengo, e The Man I Love dell’americano Ira Sachs, un fantasy musical dal gusto insolito e raffinato con Rami Malek come protagonista. E questi sono soltanto alcuni dei grandi film in Concorso che verranno presentati.

Ecco la lista completa dei film in gara a Cannes 2026:

Minotaur di Andrey Zvyagintsev

El ser querido di Rodrigo Sorogoyen

The Man I Love di Ira Sachs

Fatherland di Pawel Pawlikowski

Moulin di Laszlo Nemes

Histoire de la nuit di Léa Mysius

Fjord di Cristian Mungiu

Notre salut di Emmanuel Marre

Gentle Monster di Marie Kreutzer

Nagi Notes di Koji Fukada

Hope di Na Hong-jin

Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda

Garance di Jeanne Herry

The Unknown di Arthur Harrari

All of a Sudden di Ryusuke Hamaguchi

The Dreamed Adventure di Valeska Grisebach

Coward di Lukas Dhont

The Black Ball di Javier Ambrossi e Javier Calvo

A Woman’s Life di Charline Bourgeois-Taquet

Parallel Tales di Asghar Farhadi

Amarga Navidad di Pedro Almodovar

Fuori concorso, Midnight e proiezioni speciali: le star che illumineranno Cannes 2026

Ma ovviamente il fascino di Cannes non si esaurisce con la corsa alla Palma d’Oro. Ad inaugurare ufficialmente il festival sarà La Vénus électrique di Pierre Salvadori, commedia romantica ambientata nei ruggenti anni Venti. Nella sezione Fuori Concorso e nel cinema di genere brilleranno invece alcuni film con interpreti di grandissimo spessore: Marion Cotillard, Brendan Fraser, Dustin Hoffman, Bill Murray e Kristen Stewart, solo per citarne alcuni. Inoltre, l’evento speciale nella sezione Premiere sarà il debutto alla regia di John Travolta con Propeller One-Way Night Coach.

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