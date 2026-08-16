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Canale 5 cambia i palinsesti e cancella una serie dopo appena 20 episodi: il ritorno di Milo Infante rivoluziona il pomeriggio

La soap turca trasloca su Mediaset Infinity dopo pochissime puntate: il nuovo programma di Milo Infante costringe la rete a ridisegnare il daytime

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Milo Infante Canale 5
Mediaset infinity/IPA

Il primo pomeriggio di Canale 5 cambia ancora pelle e, questa volta, a farne le spese è My Sweet Lie. La soap turca con Furkan Palalı, arrivata in tv da pochissimo, è infatti destinata a lasciare la programmazione quotidiana della rete ammiraglia Mediaset per approdare direttamente su Mediaset Infinity. Lo spostamento scatterà da lunedì 24 agosto 2026, quando la serie non sarà più trasmessa su Canale 5 ma continuerà sulla piattaforma con un nuovo episodio al giorno. Una soluzione che permette a Mediaset di recuperare preziosi minuti nel daytime e, soprattutto, di prepararsi al ritorno della programmazione autunnale.

My Sweet Lie fuori dal palinsesto di Canale 5: entra in gioco anche Milo Infante

Dal 24 agosto alle 16:45 prenderà il via Verità Nascoste – Il Diario, nuovo appuntamento dedicato all’attualità condotto da Milo Infante. Per fare spazio al programma, il pomeriggio di Canale 5 deve inevitabilmente essere ridisegnato. E la prima soap a fare un passo indietro è proprio My Sweet Lie, dopo meno di venti appuntamenti. La decisione, però, apre una riflessione interessante. Forse il problema non è soltanto dove collocare le soap, ma quante se ne possano mettere una dietro l’altra. Negli ultimi mesi Mediaset ha progressivamente riempito il pomeriggio di Canale 5 di titoli seriali, arrivando a proporre contemporaneamente sei soap: Beautiful, Forbidden Fruit, My Sweet Lie, Be My Sunshine, Far Away e Tutto per la mia Famiglia. Senza contare, poi, gli appuntamenti con le serie collocate in prima serata. Una vera e propria abbuffata di dizi che, almeno sulla carta, sembrava voler trasformare il daytime in una lunga staffetta turca.

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Strategia controproducente per Canale 5? I rischi dopo la cancellazione di My Sweet Lie

Il punto è che caricare così tanto il palinsesto di soap può diventare controproducente se, con l’avvicinarsi della nuova stagione, bisogna necessariamente trovare spazio per altri programmi. Prima o poi qualcuno deve saltare. E My Sweet Lie sembra essere stata la prima sacrificata sull’altare del nuovo palinsesto. Ma potrebbe non essere finita qui. Con il ritorno di Uomini e Donne e dei daytime di Amici e Grande Fratello, previsto con la ripartenza autunnale, lo spazio a disposizione si restringerà ulteriormente. Be My Sunshine, ormai vicina alla conclusione, dovrebbe liberare naturalmente una casella, ma resta da capire quale sarà il destino di Far Away e Tutto per la mia Famiglia. My Sweet Lie potrebbe essere soltanto la prima tessera di un domino che porterà Mediaset a ridisegnare completamente il pomeriggio di Canale 5 da qui alla prossima estate televisiva.

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