Canale 5 rivoluziona il preserale, Mediaset cala tre assi e la Rai trema: cosa vedremo

Mentre Gerry Scotti continua a volare con la Ruota, Paolo Bonolis e Max Giusti si preparano a mettere in un angolo la Rai.

Mara Fratus

Mara Fratus

Dopo anni di dominio quasi incontrastato di Affari Tuoi con Amadeus prima e Stefano De Martino oggi, Canale 5 decide di alzare il tiro e lo fa con un tris di assi che potrebbe cambiare le carte in tavola nei prossimi mesi. Bonolis torna con Avanti un Altro, Max Giusti si prende Caduta Libera e La Ruota della Fortuna vola negli ascolti, sempre nelle mani di Gerry Scotti. E intanto la Rai trema.

Il nuovo assetto nella fascia preserale di Mediaset, che con La Ruota ha dimostrato di saper stra-vincere, mette in campo tre prodotti forti, con l’obiettivo di scardinare il dominio della Tv pubblica nell’access prime time. Ma basterà tutto questo per superare lo zoccolo duro dei telespettatori Rai, da sempre fedelissimi al format dei pacchi? Oppure assisteremo a una nuova spartizione degli ascolti, con un equilibrio più dinamico tra i due colossi dell’intrattenimento?

