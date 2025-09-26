Canale 5 rivoluziona il preserale, Mediaset cala tre assi e la Rai trema: cosa vedremo
Mentre Gerry Scotti continua a volare con la Ruota, Paolo Bonolis e Max Giusti si preparano a mettere in un angolo la Rai.
Dopo anni di dominio quasi incontrastato di Affari Tuoi con Amadeus prima e Stefano De Martino oggi, Canale 5 decide di alzare il tiro e lo fa con un tris di assi che potrebbe cambiare le carte in tavola nei prossimi mesi. Bonolis torna con Avanti un Altro, Max Giusti si prende Caduta Libera e La Ruota della Fortuna vola negli ascolti, sempre nelle mani di Gerry Scotti. E intanto la Rai trema.
Il nuovo assetto nella fascia preserale di Mediaset, che con La Ruota ha dimostrato di saper stra-vincere, mette in campo tre prodotti forti, con l’obiettivo di scardinare il dominio della Tv pubblica nell’access prime time. Ma basterà tutto questo per superare lo zoccolo duro dei telespettatori Rai, da sempre fedelissimi al format dei pacchi? Oppure assisteremo a una nuova spartizione degli ascolti, con un equilibrio più dinamico tra i due colossi dell’intrattenimento?
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Per saperne di più guarda il Video!
Potrebbe interessarti anche
Max Giusti rimpiazza Gerry Scotti, De Martino e Affari Tuoi nei guai: la svolta sul futuro de La Ruota della Fortuna
Il conduttore è pronto a sbarcare alla corte di Mediaset e prendere le redini di ‘Ca...
De Martino, è l'inizio della fine di Affari Tuoi? Social spietati dopo la vittoria di Gerry Scotti: "È finita la pacchia"
Affari Tuoi perde la prima sfida negli ascolti contro La Ruota della Fortuna e sui s...
Affari Tuoi, il Dottore difende De Martino: la frecciata social dopo i flop inattesi (e le feste di Mediaset)
Il 'dottore' di Affari Tuoi pubblica un enigmatico post su Instagram: un messaggio c...
Affari Tuoi, tremendo scivolone ad Avanti un altro: la valletta annuncia De Martino e Bonolis s'infuria
Caos in studio ad Avanti un altro: la valletta cita Affari Tuoi e Paolo Bonolis, tra...
Affari Tuoi continua a rincorrere La Ruota della Fortuna: lo share preoccupa la Rai
La sfida tra i due game show continua e gli ascolti di Canale 5 fanno tremare Viale ...
Affari Tuoi, la gufata ‘segreta’ contro La Ruota della Fortuna (passata inosservata): cosa ha fatto Stefano De Martino
Nella puntata di ieri, il conduttore del game show Rai avrebbe scelto una sigla molt...
Ascolti tv ieri (sabato 20 settembre): De Martino accorcia su Scotti, exploit Rai 1 con l’omaggio a Pino Daniele
Il primo canale trionfa su Ciao Darwin, mentre in access prime time si fa sempre più...
Affari Tuoi, sirene accese e nervosismo in Rai: la data fa tremare Stefano De Martino contro Gerry Scotti
Stando alle ultime indiscrezioni l’imminente CdA di viale Mazzini potrebbe sollevare...