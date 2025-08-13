Mediaset, quando ripartono i programmi del daytime: Amici, Uomini e Donne, Verissimo, Forum. Tutte le date
La programmazione del daytime televisivo 2025/2026 di casa Mediaset prende forma: ecco quando potremo rivedere le trasmissioni più amate.
Settembre è ormai alle porte e questo in termini televisivi significa solo una cosa: l’inizio della nuova programmazione autunnale. In altre parole, un bell’arrivederci alle repliche e alle trasmissioni estive, e un caloroso bentornato ai programmi Mediaset più amati: dai format di Maria De Filippi come Uomini e Donne e Amici, ai talk iconici come Verissimo. Vediamo allora nel dettaglio quando ripartiranno i programmi di Canale 5 più amati dal pubblico italiano.
Canale 5, la nuova programmazione riparte da Gianluigi Nuzzi
Ad aprire la nuova programmazione autunnale sarà Gianluigi Nuzzi, che lunedì 1° settembre approderà nel daytime di Canale 5 con Dentro la Notizia, il programma che prenderà il posto dello storico Pomeriggio Cinque. Un nuovo appuntamento televisivo, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 17 circa, che proporrà approfondimenti su storie, fatti e attualità. Ciò che vedremo sarà dunque un programma d’informazione, pensato per raccontare ciò che accade nel nostro Paese e nel mondo, con un approccio diretto e un’attenzione particolare alle storie del panorama sociale e politico italiano.
Palinsesti autunnali Mediaset: quando tornano Forum, Verissimo e Mattino Cinque
Da lunedì 8 settembre, su Canale 5 ripartirà attorno alle ore 11 anche Forum, il noto programma di genere giudiziario condotto da Barbara Palombelli. Una trasmissione in onda da ormai 40 anni che tornerà proprio lo stesso giorno della ripartenza dei principali programmi Rai: UnoMattina, Storie Italiane, È sempre mezzogiorno e La Vita in Diretta.
Sabato 13 e domenica 14 settembre sarà invece il turno di Verissimo, il noto programma di Silvia Toffanin che tornerà a tenere compagnia agli italiani ogni sabato e domenica dalle ore 16.30. Una trasmissione di grande successo arrivata ormai alla sua 30esima edizione. Immancabile poi il grande ritorno di Mattino Cinque, previsto per lunedì 15 settembre. I conduttori Francesco Vecchi e Federica Panicucci torneranno alle redini del noto programma mattutino in onda dal lunedì al venerdì dopo il TG5 Mattina delle ore 8.
Amici e Uomini e Donne, quando tornano i format di Maria De Filippi
Cosa manca ancora all’appello? Ovviamente i seguitissimi format di Maria De Filippi. L’amatissimo dating show Uomini e Donne dovrebbe tornare nel pomeriggio di Canale 5, sempre dalle ore 14.45, il prossimo lunedì 22 settembre. Mentre per ciò che riguarda il talent Amici, e in particolare l’appuntamento domenicale con il programma, non vi ancora una data di inizio precisa.
Il nuovo palinsesto autunnale, oltre ai programmi storici e iconici appena citati, porterà con sé anche grandi sorprese e molteplici novità che scopriremo senza dubbio nei prossimi mesi.
