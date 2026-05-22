Canale 5 si prende La sposa (ma Serena Rossi non c’è): cosa vedremo al posto del Grande Fratello Vip
Canale 5 punta sulla fiction spagnola “Un nuovo inizio”, remake de La sposa: la serie debutta dopo la finale del Grande Fratello Vip.
Dopo la finale del Grande Fratello Vip, Canale 5 cambia completamente atmosfera e sceglie di puntare sulla fiction per inaugurare la stagione estiva. Da martedì 26 maggio 2026, infatti, il prime time della rete Mediaset sarà occupato da Un nuovo inizio, serie spagnola con protagonista Megan Montaner, volto amatissimo dal pubblico italiano grazie a Il Segreto. La novità ha già attirato l’attenzione degli appassionati di fiction perché si tratta del remake iberico de La sposa, la serie Rai con Serena Rossi andata in onda nel 2022 e capace di ottenere ottimi risultati in termini di ascolti e gradimento.
Un nuovo inizio prende il posto del Grande Fratello Vip
Con la chiusura del Grande Fratello Vip, Mediaset sceglie quindi di virare verso un racconto sentimentale intenso e ricco di colpi di scena. Un nuovo inizio – titolo italiano della serie spagnola Entre Tierras – debutterà in prima serata su Canale 5 a partire da martedì 26 maggio. La fiction è composta da dieci episodi ed è già disponibile su Netflix, mentre in Spagna è stata confermata anche una seconda stagione, partita proprio negli ultimi mesi. Un segnale importante che dimostra quanto il progetto abbia funzionato presso il pubblico internazionale.
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Al centro della storia troviamo María Rodríguez, interpretata da Megan Montaner. La donna decide di sacrificare la propria felicità personale per garantire sicurezza economica alla sua famiglia. Dopo aver rinunciato ai sogni costruiti insieme al fidanzato José, María accetta infatti di sposare Manuel, un ricco proprietario terriero di La Mancha. Ma una volta arrivata nella nuova casa, tutto si rivela diverso da come immaginava. Il marito nasconde lati oscuri del suo carattere, gli abitanti del posto la guardano con sospetto e il passato torna presto a bussare alla sua porta.
Megan Montaner protagonista del remake de La sposa
L’arrivo di Un nuovo inizio segna anche il ritorno in grande stile di Megan Montaner nel prime time italiano. L’attrice, diventata popolarissima grazie al ruolo di Pepa ne Il Segreto, guida un cast ricco di volti noti agli appassionati delle soap spagnole. Accanto a lei troviamo Carlos Serrano, già visto nella soap cult spagnola, ma anche Clara Garrido, conosciuta dal pubblico italiano per aver interpretato Genoveva in Una Vita. Nel cast figurano inoltre Juanjo Puigcorbé, Unax Ugalde, Llorenç González e Begoña Maestre.
Pur partendo dalla stessa base narrativa de La sposa, la serie sceglie una strada più passionale e drammatica, immergendo la vicenda in un contesto rurale duro e pieno di tensioni sociali. María dovrà affrontare segreti familiari, relazioni complicate e un matrimonio costruito più sulla necessità che sull’amore. E proprio quando la sua vita sembra ormai segnata, il ritorno dell’ex fidanzato José finirà per sconvolgere ogni equilibrio, riportando a galla sentimenti mai davvero dimenticati.
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