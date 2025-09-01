Canale 5, salta la soap Innocence: la nuova strategia per lanciare Verissimo La nuova serie tv turca lascerà spazio a una ‘dizi’ ben più consolidata per fare da traino al ritorno di Siliva Toffanin nel daytime del pomeriggio di Canale 5

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Cambia ancora tutto nel palinsesto Mediaset, e in particolare di Canale 5. Dopo l’addio a Sarabanda nella fascia preserale, infatti, questa volta sarà il daytime pomeridiano del weekend ad andare incontro all’ennesima ‘rivoluzione’. Come anticipato da L’Architetto, la nuova serie tv turca Innocence farà presto spazio a una dizi ben più nota e consolidata per ‘lanciare’ il ritorno di Verissimo di Silvia Toffanin. Scopriamo tutti i dettagli.

Innocence non va più in onda: perché, la strategia Mediaset

La nuova ‘era’ del daytime pomeridiano di Canale 5 è iniziata oggi lunedì 1° settembre con il debutto di Gianluigi Nuzzi al timone di Dentro la Notizia, che ha preso il posto dello storico Pomeriggio Cinque che fu di Barbara D’Urso prima e Myrta Merlino poi. Le novità, però, non finiranno in settimana: anche il palinsesto del weekend, infatti, verrà completamente ‘ristrutturato’ per fare spazio al ritorno di Silvia Toffanin alla guida di Verissimo. Secondo quanto svelato dal portale L’Architetto, a partire da sabato 13 settembre 2025 la nuova serie tv turca Innocence non andrà più in onda. Al suo posto ci sarà un’altra dizi di successo: La Forza di una Donna.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La strategia, ovviamente, è chiara. Mediaset ha deciso di puntare su una soap già amatissima dal pubblico di Canale 5 per fare da traino a Verissimo, che tornerà in onda con la nuova edizione proprio il prossimo 13 settembre. Forte di un pubblico già ‘consolidato’, La Forza di una Donna andrà in onda prima del salotto di Silvia Toffanin, che quest’anno sarà chiamato a una sfida all’ultimo spettatore soprattutto di domenica contro il ‘nuovo’ Domenica In di Mara Venier.

La nuova sfida di Silvia Toffanin e Verissimo contro Mara Venier

Innocence non ha sfigurato negli ascolti tv (lo scorso sabato oltre il milione di spettatori con il 13,6% di share), ma non è neanche decollata. Ecco il motivo per il quale i vertici Mediaset hanno preferito regalare un traino ancora più solido a Silvia Toffanin con La Forza di una Donna, in onda dallo scorso giugno con ottimi risultati. Non è da escludere, tuttavia, che Innocence possa tornare in onda o che i restanti episodi possano essere resi disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity, ma non ci sono ancora notizie certe a riguardo. Quel che è certo è Silvia Toffanin potrà godere di un ‘aggancio’ importante per iniziare fin da subito a macinare ascolti e lanciare la sfida a Domenica In che, in occasione della 50esima edizione, rinnoverà completamente il suo format e vedrà Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio (dopo il rifiuto di Gabriele Corsi).

Potrebbe interessarti anche