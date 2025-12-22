Canale 5, stop Uomini e Donne e Amici e nuova programmazione: cosa cambia da oggi (22 dicembre)
Oggi scatta la versione natalizia del palinsesto di Canale 5: tutte le novità e quando tornano gli show di Maria De Filippi.
Cambia il daytime di Canale 5. A partire da oggi, lunedì 22 dicembre 2025, il pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset entra in modalità natalizia. Spariscono infatti gli appuntamenti quotidiani con Uomini e Donne e Amici 25, che si fermano per Natale costringendo il ‘Biscione’ a stravolgere i palinsesti quotidiani. Ecco cosa cambia.
Uomini e Donne e Amici si fermano: cosa cambia da oggi su Canale 5
Uomini e Donne ha chiuso i battenti con la puntata di venerdì 19 dicembre, lo stesso giorno in cui si è fermato il daytime del talent Amici 25, che ieri ha vissuto l’ultima puntata domenicale su Canale 5 (scopri QUI com’è andata). A partire da questo pomeriggio, quindi, i due show di Maria De Filippi, da anni cardini della programmazione quotidiana di Canale 5, non andranno in onda. Lo stop natalizio durerà circa 20 giorni. In base a quello che è stato il calendario delle ripartenze della scorsa stagione, gli appuntamenti giornalieri delle due trasmissioni riprenderanno subito dopo l’Epifania, mercoledì 7 gennaio 2026. La prima puntata domenicale di Amici, invece, sarà trasmessa l’11 gennaio 2026 (e registrata giovedì 8).
Canale 5, come cambia il daytime: Io sono Farah raddoppia
La modalità festività del palinsesto di Canale 5 prevedere uno corposo utilizzo di dizzy turche, ormai diventate un punto strategico della programmazione Mediaset. Lo slot delle ore 14.15, senza Uomini e Donne, sarà occupato della soap Forbidden Fruit, seguita mezz’ora dopo da un doppio episodio di Io sono Farah, seguito dall’altra serie tv turca La Forza di una donna (ore 16:15). Spazio poi alla finestra sull’attualità con la diretta di Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi (ore 16:55), che resterà in onda per tutto il periodo natalizio (così come il competitor La Vita in Diretta). A seguire, una nuova puntata di La Forza di una donna (18:10) e Caduta Libera (ore 18:45), il quiz show di Max Giusti che nei primi giorni di messa in onda non ha raggiungo ascolti soddisfacenti.
Ecco, nel dettaglio, il nuovo palinsesto pomeridiano di Canale 5 valido per il periodo natalizio senza Amici 25 e Uomini e Donne:
- ore 13:40: Beautiful
- ore 14:15: Forbidden Fruit
- ore 15:15: Io sono Farah
- ore 16:15: La forza di una donna
- ore 16:55: Dentro la Notizia
- ore 18:10: La forza di una donna
- ore 18:45: Caduta libera
