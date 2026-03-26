Canale 5 che verrà: doppietta Michelle Hunziker, Claudio Amendola c’è e arriva La Sposa (senza Serena Rossi) Cosa vedremo nei palinsesti televisivi Mediaset dei prossimi mesi? Tra grandi ritorni, novità incredibili e ottima musica, l’intrattenimento è assicurato.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Ormai non ci sono davvero più dubbi: il palinsesto televisivo Mediaset dei prossimi mesi sarà a dir poco scoppiettante, soprattutto per ciò che riguarderà la prima serata di Canale 5. Tra ritorni attesissimi, eventi musicali dal sapore nostalgico e serie amatissime, il palinsesto dell’ammiraglia Mediaset non potrà che tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori anche durante la bella stagione. Ecco nel dettaglio cosa che vedremo.

Canale 5, doppietta musicale per Michelle Hunziker

Tra le protagoniste del palinsesto televisivo Mediaset dei prossimi mesi troveremo la bella e frizzante Michelle Hunziker, pronta a debuttare alle redini di due attesissimi programmi musicali. Il primo sarà Super Karaoke, il programma che riporterà in vita uno dei format più amati della televisione italiana degli anni Novanta, reso iconico da Fiorello, con due serate veramente imperdibili.

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La messa in onda è prevista per il mese di maggio, e il meccanismo sarà completamente rivisto rispetto all’originale: le esibizioni diventeranno il pretesto per una gara a squadre composte da performer non famosi che si contenderanno la vittoria sulla base del gradimento degli spettatori presenti in piazza, che voteranno attraverso un’app. A movimentare le serate, nel ruolo di padrini e madrine, otto grandi nomi della musica italiana: Noemi, Al Bano, Raf, Ivana Spagna, Anna Tatangelo, Francesco Renga, Sal Da Vinci e Serena Brancale.

Ma Michelle non si fermerà qui, perché insieme ad Alvin sarà poi alle redini di Battiti Live Spring, ovvero la versione primaverile dell’evento musicale dell’estate. Lo show, stando alle anticipazioni, vedrà un cast composto dai cantanti più rappresentativi della scena attuale, tra cui Annalisa, Emma, Geolier, Elettra Lamborghini, Tommaso Paradiso e tantissimi altri.

Canale 5 che verrà: il grande ritorno dei Cesaroni e una novità dalla Spagna

Ma ecco la notizia che tutti aspettavano da tempo: dopo vari cambi di programmazione che hanno tenuto i fan con il fiato sospeso, il prossimo lunedì 13 aprile 2026 debutterà ufficialmente su Canale 5 la serie I Cesaroni 7. Dopo ben vent’anni dal debutto dell’amatissima fiction con Claudio Amendola, finalmente torneremo a divertirci all’iconica Garbatella.

Rimanendo sempre in tema fiction, Canale 5 sorprenderà i telespettatori anche con una novità proveniente dalla Spagna. Parliamo di Entre Tierras, la serie spagnola con Megan Montaner che nasce come un libero adattamento della miniserie italiana La Sposa. Una fiction che il pubblico italiano ha già potuto amare nella versione originale con Serena Rossi andata in onda su Rai 1.

Tirando le somme, Canale 5 darà vita a una programmazione primaverile variegata e molto interessante: con Michelle Hunziker padrona del palco musicale, i Cesaroni pronti a riportare il calore di casa e la Spagna decisa a regalarci la sua versione di una storia già nel cuore degli italiani.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Ore 14 Rai 2 21:30

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