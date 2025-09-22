Canale 5, programmazione stravolta: Raoul Bova e Michelle Hunziker ‘ribaltati’. Cosa succede
Cambiamenti in vista per la terza stagione della fiction e lo show musicale del Biscione: Mediaset corre ai ripari e modifica la programmazione.
L’arrivo dell’autunno ha portato con sé il ritorno dei programmi più amati e le nuove stagioni di fiction attesissime. Tra questi Io Canto Family condotto da Michelle Hunziker e la terza stagione di Buongiorno, Mamma! con Raoul Bova come protagonista. Una prima serata di Canale 5 che, tuttavia, ha debuttato senza troppi fuochi d’artificio, con le prime puntate dei due programmi partite decisamente in sordina. A fronte di questo, Mediaset ha deciso di correre subito ai ripari stravolgendo la programmazione: scopriamo di più.
Buongiorno, Mamma! e Io Canto Family: la decisione di Mediaset
La prima puntata della terza stagione di Buongiorno Mamma!, che ha debuttato mercoledì scorso , ha registrato 2,1 milioni di spettatori per il 14.7% di share, finendo al secondo posto dietro la replica de Il Commissario Montalbano che ha invece raggiunto il 16%. Io Canto Family ha invece debuttato martedì sera, sempre su Canale 5, registrando 2 milioni di telespettatori e uno share del 15.2%, finendo sempre dietro ad un’altra replica di Montalbano (16.4%).
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Per tentare di risollevare la situazione dopo un debutto non del tutto soddisfacente, Mediaset ha quindi deciso di correre ai ripari invertendo la programmazione. Questo significa che la nuova puntata di Buongiorno, Mamma! 3 andrà in onda domani, martedì 23 settembre, mentre la nuova puntata di Io Canto Family verrà trasmessa mercoledì 24 settembre. Un cambiamento che continuerà poi anche nelle settimane a venire, con Buongiorno, Mamma! 3 sempre al martedì sera e Io Canto Family sempre al mercoledì sera. Basterà questo a risollevare le sorti di entrambi? Staremo a vedere cosa diranno i dati Auditel delle prossime puntate.
Buongiorno, Mamma! 3: cosa vedremo nella seconda puntata
Nella nuova puntata della terza stagione di Buongiorno, Mamma! che andrà dunque in onda domani sera, la famiglia Borghi cerca in tutti i modi di ricucire le ferite del passato, mentre nuove ombre incombono su di loro. Sole affronta il primo giorno come supplente nella scuola del padre, scontrandosi il professore di musica, un uomo affascinante e inflessibile. Francesca fa i conti con la gravidanza e con un dubbio che non riesce a scacciare. Jacopo torna a lavorare alla Onlus.
Nel frattempo, da Londra arriva Mauro, preoccupato per la sua relazione con Agata. E mentre l’assenza di Anna continua ad aleggiare sulla famiglia, Guido, determinato a scoprire la verità, segue nuove piste che lo portano a mettere in discussione tutto ciò che credeva di sapere sul suo matrimonio. In tutto questo, il fragile equilibrio della famiglia sembra nuovamente sul punto di spezzarsi.
Guida TV
-
23 Settembre 2025
Il Commissario Montalbano - Una voce di notteRai 1
Potrebbe interessarti anche
'Buongiorno mamma 3' con Raoul Bova: anticipazioni, quante puntate sono e quando finisce
Stasera 17 settembre 2025 inizia la terza stagione di 'Buongiorno mamma!': ecco anti...
Ascolti tv ieri (17 settembre): Montalbano rovina l'esordio di Raoul Bova, Labate schiantato da Federica Sciarelli
Il commissario interpretato da Luca Zingaretti vince ancora col 16% di share, Buongi...
Raoul Bova su Mediaset Infinity con una fiction che tiene col fiato sospeso
La terza attesissima stagione della serie amatissima dagli italiani sta per arrivare...
Ascolti tv ieri (16 settembre): Montalbano rovina la prima di Michelle Hunziker, Affari Tuoi non sa più vincere
Il commissario vince la prima serata con quasi 2 milioni e mezzo di spettatori, Io C...
Io Canto Family, Michelle Hunziker stravolge tutto: anticipazioni e cosa vedremo da stasera
Tutto pronto per il grande ritorno dello show canoro di Canale 5, con un’edizione da...
Stasera in tv (17 settembre), Raoul Bova alle prese con una banda di ladre. In onda anche Tommaso Labate, Montalbano e la Sciarelli
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di mercoledì 17 settembre: l...
Rai, allarme rosso: numeri da incubo in prime time, un ‘big’ rischia la cancellazione. Chi è
Cattive notizie per la prima serata di Rai 2, che di recente ha visto un calo d’asco...
Serena Iansiti, chi è Laura in Buongiorno mamma 3: il compagno famoso e le serie tv stellari
Occhi puntati sulla new entry della fiction di Canale 5, già nota per molti altri pr...