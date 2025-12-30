Canale 5 del 2026, Paolo Bonolis live con un grande show: era un cult Rai La rete ammiraglia Mediaset riporterà in tv Taratata a quasi 25 anni dall’ultima edizione: due serate evento a Bergamo all’insegna della musica

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Paolo Bonolis riporta un grande classico in tv. Nel palinsesto 2026 di Canale 5, infatti, ci sarà spazio per il ritorno di Taratata. A quasi 25 anni dall’ultima edizione, lo storico show Rai all’insegna della musica traslocherà su Mediaset sotto la guida del conduttore romano. Scopriamo quando andrà in onda e tutti i dettagli.

Taratata torna in tv: conduce Paolo Bonolis

Dopo un solidissimo 2025 – come sottolineato anche dall’ad Pier Silvio Berlusconi – nel nuovo anno Mediaset ci sarà spazio anche per tante novità. Oltre alle serie di punta (da I Cesaroni a Viola come il mare, ‘fermate’ lo scorso anno dai vertici del Biscione), non mancheranno debutti e inattesi ritorni. A 25 anni dall’ultima edizione andata in onda su Rai 1 e condotta da Vincenzo Mollica e Natasha Stefanenko, infatti, Taratata tornerà in tv, questa volta sponda Mediaset. Come rivelato dal portale DavideMaggio, lo storico show all’insegna della musica dal vivo andrà in onda su Canale 5 e sarà condotto da Paolo Bonolis.

"Mi piace giocare con la musica soprattutto quando questa creta sonora è nelle mani di grandi artisti. Dopotutto sia nella lingua inglese che francese lo stesso verbo indica entrambi i concetti (to play/jouer)" ha dichiarato Bonolis commentando la sua nuova avventura al timone del programma prodotto da Friends&Partners, che su Canale 5 ha già portato tantissima musica, dal concerto di Umberto Tozzi all’Arena di Verona a quello di Elisa a San Siro fino a Gigi & Friends e Il Volo – Tutti per uno Viaggio nel tempo.

Quando andrà in onda e lo ‘sgarbo’ Mediaset alla Rai

Condotte da Paolo Bonolis, le due serate evento di Taratata sono fissate per il prossimo 8 e 11 febbraio 2026 alla ChorusLife Arena di Bergamo. I biglietti sono disponibili dalle ore 16:00 di oggi martedì 30 dicembre 2025 e lo show andrà poi in onda su Canale 5 presumibilmente in primavera. Per Mediaset e Paolo Bonolis si tratta di una bella ‘rivincita’ dopo la notizia del ritorno in tv di Chi ha incastrato Peter Pan?, condotto da Bonolis per cinque edizioni tra il 1999 e il 2017 e pronto a tornare su Rai 2 con i The Jackal e Frank Matano. I vertici di Cologno Monzese hanno deciso di restituire il favore e assicurarsi uno storico show musicale targato Rai, che tornerà a breve nel palinsesto televisivo.

