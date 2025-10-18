Can Yaman dimentica Viola come il mare e su Prime Video in questa serie tv turca fa sognare i cuori innamorati
Il futuro volto di Sandokan fa sognare gli appassionati in questa serie piena di pathos e sentimenti ambientata in una magnifica Istanbul
Volto amato in Patria, la Turchia, quanto in Italia, Can Yaman è senza dubbio uno degli attori del momento. Gli appassionati nostrani lo conoscono benissimo per Viola come il mare, in cui affianca Francesca Chillemi, e non vedono l’ora di ammirarlo nel nuovo adattamento di Sandokan in programma su Rai 1. Ma prima di vestire i panni di Francesco Demir, Can Yaman è stato protagonista di una serie tv turca, disponibile in streaming su Prime Video, che i fan delle struggenti storie d’amore non possono farsi sfuggire.
Di cosa parla la trama di Mr Wrong – Lezioni d’amore con Can Yaman in streaming su Prime Video?
Özgür Atasoy (Yaman) è il giovane proprietario di un ristorante che, per varie vicissitudini, ha perso totalmente la fiducia nell’amore. Come il suo stesso nome fa presagire (Özgür significa libero), non desidera relazioni importanti, preferendo lasciarsi andare a scappatelle occasionali e fugaci. Proprio nel suo locale, un giorno, conosce per caso Ezgi İnal (Özge Gürel), una ragazza acqua e sapone che ama vivere la vita in tranquillità e senza pretese. Cresciuta in una piccola città, si è trasferita a Istanbul per gli studi universitari, senza più lasciarla. La donna è anche vicina di casa di Özgür e tra i due, inevitabilmente, nasceranno dei sentimenti.
Una commedia romantica che scava nei cuori di chi sogna il vero amore
Sullo sfondo di una Istanbul ritratta in tutta la sua maestosità, la storia d’amore tra Özgür e Ezgi si dipana piano, scavando uno solco nel cuore di chi sogna il vero amore. Nella perfetta tradizione delle soap di questo genere, i due si lanciano in un intenso tira e molla pieno di pathos, reso molto credibile dalla chimica perfetta tra Özge Gürel e Can Yaman.
Nonostante una recitazione molto meccanica e marcata, tipica di questi show, Mr Wrong – Lezioni d’amore sfrutta molto bene l’intreccio della relazione tra i due protagonisti con con le rispettive relazioni sentimentali di amici e parenti, dando al tutto una parvenza più reale. La storia non è niente di nuovo, ma a renderla ancora appetibile è la grande freschezza di Özgür e Ezgi.
Dove vedere Wr Wong – Lezioni d’amore in streaming
Se vi siete incuriositi e volete provare a dare una chance alla storia d’amore tra Özgür e Ezgi, trovate Mr Wrong – Lezioni d’amore in streaming sul catalogo di Prime Video.
