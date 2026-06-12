Can Yaman inarrestabile, dopo Sandokan la nuova svolta in carriera: il premio più importante e la rivelazione più clamorosa L'attore turco, ospite al Taormina Film Festival, ha ricevuto un importante riconoscimento e fatto l'annuncio che tutti aspettavano su Sandokan

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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La carriera di Can Yaman continua ad arricchirsi di successi. L’attore turco, sbarcato in Italia con quella che sembrava essere una semplice soap d’amore, ha pian piano conquistato il cuore del pubblico nostrano, diventando oggi una vera e propria star. Lo ha dimostrato chiaramente al Taormina Film Festival, dove è stato acclamato da decine di fan e ha ricevuto un importante premio per la sua carriera.

Can Yaman premiato al Taormina Film Festival: le confessioni dell’attore

Oltre a posare per i fotografi in tutto il suo fascino e accogliere con gioia il Taormina Film Festival Icon Award, Yaman si è anche raccontato ai giornalisti presenti, partendo sin dagli esordi nel mondo della recitazione. Dopo aver frequentato la scuola americana e poi il liceo italiano a Istanbul, fino a laurearsi in Giurisprudenza, Can ha provato anche a fare l’avvocato, ma ha capito quasi subito che quel lavoro in ufficio lo annoiava da morire. Così ha mollato tutto per la recitazione.

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Durante la manifestazione, come riportato da Comingsoon, l’attore ha ammesso che la sua forza più grande oggi è non aver paura di ricominciare da capo in nessun Paese del mondo. Tra l’altro, il suo amore per l’Italia è nato sui banchi di scuola, quando guardava i film di Troisi e Benigni. Di questo secondo, in particolare, ama l’incredibile capacità di inventarsi le battute sul momento.

Sandokan 2 si farà: Can Yaman conferma e svela retroscena sulla serie

Non è mancata una parentesi su Sandokan, serie TV per la quale si è dovuto impegnare tantissimo: è dimagrito un bel po’ e ha dovuto aspettare ben cinque anni prima che si iniziasse a girare. A Taormina ha anche tranquillizzato tutti dicendo che la seconda stagione si farà sicuramente, anche se i dettagli sui tempi non ci sono ancora. Nel frattempo, lo vedremo presto in una serie comica. Interpreterà un avvocato bravissimo nel lavoro ma completamente imbranato nei rapporti con le persone; una parte per cui prenderà spunto da se stesso, da quando da piccolo era un po’ asociale e "secchione".

Inoltre, l’attore ha spiegato di aver lasciato la fiction Viola come il mare per ragioni legate ai tempi di produzione: "Dopo un anno è stato annunciato che si sarebbe fatta una nuova stagione, ma in quell’anno io dovevo già lavorare, dovevo firmare altri contratti".

L’attore ha infine raccontato altri retroscena riguardante la sua carriera, rivelando che non sempre gli imprevisti sono una cosa negativa. Quando una sua serie in Turchia andò male, quella delusione lo spinse a venire in Italia (e sappiamo lì com’è andata!); e quando le riprese di Sandokan sono slittate, ha avuto l’opportunità di girare Viola come il mare. Lì ha dovuto recitare in italiano, una cosa che gli ha fatto passare la paura di parlare un’altra lingua sul set e lo ha aiutato moltissimo quando poi ha dovuto girare Sandokan in inglese.

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