Can Yaman ha deciso di intervenire sui social per far chiarezza dopo la notizia rilanciata dalla Turchia di un presunto arresto (seguito da un rilascio dopo poche ore) avvenuto nell’ambito di un’operazione antidroga che ha coinvolto diversi locali notturni e vip noti. Ecco cosa ha detto.

Can Yaman torna in Italia: le sue parole

Can Yaman circa un’ora fa ha pubblicato un post su Instagram. Nel contenuto social, l’attore ha annunciato di essere tornato a Roma, per poi lanciare un messaggio ai suoi fan e – direttamente – anche alla stampa italiana che nelle ultime ore ha dato ampio risalto alle notizie sul suo conto in arrivo dalla Turchia.

"Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Pero voi no! Per favore non fate anche voi l’errore di fare copy paste delle notizie che arrivano dal Bosforo. Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in cosi poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene 🇮🇹". Visualizza questo post su Instagram

L’amore dei fan per Can Yaman

Il messaggio del divo di Istanbul, quindi, aiuta a far luce sulla vicenda esplosa nelle ultime ore. Can Yaman, con inevitabile amarezza, è giustamente amareggiato a causa delle notizie dilagate anche in Italia e ha deciso di smentirle in maniera secca, ribandendo però con decisione il suo rapporto speciale con il nostro Paese. Il suo messaggio segue di poche ore l’intervista al preparatore atletico Emiliano Novelli, colui che per mesi l’ha allenato per prepararsi alle riprese di Sandokan, che ha difeso Can garantendo sul suo comportamento, definendolo un "maniaco della disciplina che beve solo acqua". "Impossibile che faccia uso di droghe – ha detto – Lo ricordo come una persona disciplinata e un atleta a tutto tondo. Se ti droghi un ritmo così non lo reggi".

Il post del protagonista di Sandokan nel giro di pochi minuti è diventato virale ed è stato il luogo in cui i fan si sono stretti attorno all’attore manifestandogli il loro affetto. C’è chi ha scritto: "Felice di rivederti a casa, molti vorrebbero vederti distrutto ma tu vola altooo. Sempre con te", oppure: "Bentornata a casa da chi ti Ama e non ha MAI creduto in un tuo coinvolgimento in questa assurda storia", e ancora: "Ti ho difeso a spada tratta, non volevo crederci e ho avuto ragione". Il messaggio di Can ha raccolto oltre 60mila like in meno di un’ora e migliaia di commenti, quasi tutti di affetto e stima.

