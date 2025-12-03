Can Yaman, la relazione con Sara Bluma è al capolinea: "Di nuovo single". E quel dettaglio sui social fa ancora parlare
Can Yaman è di nuovo single: la relazione con Sara Bluma sarebbe giunta al termine, confermando le indiscrezioni che circolano da giorni sui social.
Can Yaman è di nuovo al centro dell’attenzione, non solo per il suo atteso ritorno televisivo con la serie Sandokan su Rai 1, ma anche per la sua vita sentimentale, che continua a incuriosire e appassionare fan e media. L’attore turco, da sempre riservato sulla sua sfera privata, sembra aver concluso la relazione con Sara Bluma, suscitando grande sorpresa e scalpore tra i fan che negli ultimi mesi avevano seguito con entusiasmo ogni dettaglio e apparizione della coppia, condividendo con loro momenti pubblici e sui social che avevano fatto sognare i follower più affezionati.
La storia con Sara Bluma: un amore sotto i riflettori
Lo scorso luglio, Can Yaman aveva ufficializzato la sua relazione con Sara Bluma partecipando all’Italian Global Series Festival al fianco della DJ e artista di origini algerine. La coppia aveva condiviso momenti pubblici e social che avevano fatto sognare i fan, e l’attore aveva lasciato intendere che il sentimento fosse serio, menzionando persino l’idea del matrimonio.
Questa apertura alla vita privata rappresentava un’eccezione per Yaman, che negli anni precedenti aveva sempre protetto con attenzione i dettagli della sua vita sentimentale, come dimostrato dalla sua relazione passata con Diletta Leotta. La storia con Sara sembrava solida, con scatti e apparizioni che raccontavano un amore condiviso e felice.
La fine della relazione di Can Yaman con Sara Bluma
Negli ultimi giorni, però, i segnali di crisi sono diventati evidenti. I due hanno smesso di seguirsi sui social e il profilo Instagram di Sara Bluma risulta al momento inattivo, segno che la DJ potrebbe aver deciso di prendersi una pausa dai social. A confermare le indiscrezioni arriva il settimanale Diva e Donna, che in copertina titola chiaramente: "Can Yaman è di nuovo single" e aggiunge: "Con Sara è finita: ora cerco un vero amore".
L’interruzione della relazione potrebbe spiegare anche il tono riflessivo e preoccupato con cui l’attore si è mostrato durante l’intervista a Domenica In con Mara Venier. Dopo un periodo in cui la sua vita privata sembrava finalmente aperta e condivisa, Can Yaman torna a essere single, riportando l’attenzione dei fan sulle sue scelte sentimentali e sull’evoluzione della sua vita lontano dai set televisivi.
