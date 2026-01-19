Trova nel Magazine
Il fascino di Can Yaman è su Disney Plus: la Tigre della Malesia fa impazzire il web

Pirati, amore e colpi di scena: l'indomito Can Yaman ci guida tra i mari della Malesia nella serie evento Sandokan, ora disponibile in streaming su Disney Plus.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

La serie internazionale con Can Yaman e Alessandro Preziosi, Sandokan, è arrivata su Disney Plus (per la gioia dei suoi utenti). Il progetto, ideato da Luca Bernabei e prodotto da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, è diretto da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo ed è pensato per il pubblico internazionale. Su Rai 1, ha riscosso un successo incredibile, battendo la concorrenza in ambito ascolti.

Sandokan, la serie evento con Can Yaman è in streaming su Disney Plus

Dopo il grande successo su Rai 1 lo scorso dicembre, Sandokan, la serie internazionale prodotta da Lux Vide con Can Yaman, è approdata su Disney+ il 17 gennaio 2026, con i suoi 8 episodi. Ideata da Luca Bernabei e ispirata ai romanzi di Emilio Salgari, la serie è sviluppata da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. La stagione completa è già disponibile su RaiPlay, mentre Netflix ne ha acquisito i diritti per Stati Uniti e Regno Unito, disponibili da oggi, 19 gennaio.

Sandokan: trama e cast della serie con Can Yaman

Come vi abbiamo accennato nel paragrafo introduttivo, la serie trasmessa su Rai 1 ha travolto il pubblico e conquistato milioni di spettatori. Ma di cosa parla? Ora vi sveliamo la trama. Ambientata nel Borneo del 1841, la storia segue Sandokan, pirata e avventuriero, insieme al fedele Yanez de Gomera e alla loro ciurma internazionale. Durante un attacco a un cargo del Sultano del Brunei, liberano un prigioniero Dayak, che vede in Sandokan il guerriero destinato a liberare il suo popolo. La vita del pirata cambia quando incontra Marianna Guillonk, la "Perla di Labuan", figlia del Console inglese, spirito libero e ribelle come lui.

Tra i due si frappone Lord James Brooke, cacciatore di pirati ambizioso e affascinante, che cattura la ciurma di Sandokan e diventa un rivale sia in battaglia sia nel cuore di Marianna. L’avventura si snoda tra i mari e la giungla del Borneo, fino alla resa dei conti finale, in cui ogni personaggio dovrà affrontare scelte cruciali: Marianna tra amore e dovere, Brooke tra ambizione e vulnerabilità, e Sandokan tra la vita da pirata e il destino di diventare la leggendaria Tigre della Malesia. Le scene sono state girate tra il polo Lux Vide, l’isola di Réunion e varie regioni italiane, con la Calabria che ha vestito i panni della colonia inglese di Labuan. Nel cast, oltre all’attore turco, Can Yaman, troviamo anche:

  • Alanah Bloor
  • Alessandro Preziosi
  • Ed Westwick
  • Madeleine Price
  • Owen Teale
  • John Hannah

