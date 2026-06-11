Can Yaman, dopo Sandokan fa di nuovo impazzire i fan: inaugura il festival più atteso dell’estate (ma la vera star non è lui) L'attore turco, reduce dal trionfo di "Sandokan" su Rai 1, sarà il super ospite il 2 luglio: red carpet, panel e il Taurus Award lo attendono in Campania.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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In molti guardandolo si lasciano andare a un ‘bellooo, bello impossibile‘, ma dietro quel volto che strega milioni di donne c’è anche un attore di talento. Can Yaman è pronto a tornare in Italia, dove ormai si sente quasi a casa, e questa volta il motivo si allontana dalle riprese di un film o di una serie. L’attore turco sarà il protagonista assoluto della quarta edizione dell’Outdoor Film Festival, in programma dal 2 al 5 luglio nel borgo di San Valentino Torio, in provincia di Salerno. Appuntamento imperdibile con un Festival che, anno dopo anno, si conferma tra gli appuntamenti cinematografici più attesi dell’estate italiana. Di seguito, tutti i dettagli.

Can Yaman aprirà la quarta edizione dell’Outdoor Film Festival: cosa farà

L’Outdoor Film Festival si prepara a inaugurare la sua quarta edizione, in programma dal 2 al 5 luglio a San Valentino Torio (Salerno), con un ospite d’eccezione: l’attore turco Can Yaman. Protagonista della serata inaugurale del 2 luglio, incontrerà il pubblico sul red carpet (ore 19.00) e riceverà il Taurus Award (ore 21.00), riconoscimento che celebra il successo ottenuto con la serie Sandokan su Rai 1. Il direttore artistico Giuliano Squitieri ha sottolineato la crescita costante della manifestazione, evidenziando in particolare il forte coinvolgimento dei giovani: sono infatti aumentati sia i partecipanti alle giurie sia gli iscritti alle masterclass dedicate al cinema e all’audiovisivo. Un concetto condiviso anche dal sindaco Michele Strianese, che ha definito il festival uno degli appuntamenti culturali più seguiti dell’estate italiana. Si potrebbe, dunque dire, che le vere star sono proprio i giovani

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Tra gli eventi più attesi figura la masterclass di doppiaggio condotta da Mirko Cannella. Sono state inoltre annunciate le opere che concorreranno ai premi dell’edizione 2026.

Can Yaman super ospite dell’Outdoor Film Festival: le opere in concorso

I lungometraggi in concorso al Festival sono:

Afrodite di Stefano Lorenzi

Mille Lune di Carina Bini

My Turn di Ge Zhang

The Origin of the World di Rossella Inglese

I cortometraggi in concorso, invece, sono:

Coyotes di Said Zagha

Marinella di Giuseppe Arena

Final Scene di Diego Kompel

Sharing is Caring di Vincenzo Mauro

Le faremo sapere di Beppe Tufarulo

Camera con Vista di Mario Porfit

A valutare le opere saranno due giurie di qualità: quella dei lungometraggi composta da Michela Andreozzi, Valentina Ariete e Mariasole Di Maio, e quella dei cortometraggi formata da Roberta Torre, Mattia Ferrari (Victor Laszlo 88) e Luca Cantore D’Amore. Il festival è organizzato dall’Associazione Culturale Soffermiamoci con il supporto del Comune di San Valentino Torio, della Fondazione Banco di Napoli, della Film Commission Regione Campania e con il patrocinio della Regione Campania e della Provincia di Salerno.

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