Can Yaman, dopo Sandokan fa di nuovo impazzire i fan: inaugura il festival più atteso dell’estate (ma la vera star non è lui)
L'attore turco, reduce dal trionfo di "Sandokan" su Rai 1, sarà il super ospite il 2 luglio: red carpet, panel e il Taurus Award lo attendono in Campania.
In molti guardandolo si lasciano andare a un ‘bellooo, bello impossibile‘, ma dietro quel volto che strega milioni di donne c’è anche un attore di talento. Can Yaman è pronto a tornare in Italia, dove ormai si sente quasi a casa, e questa volta il motivo si allontana dalle riprese di un film o di una serie. L’attore turco sarà il protagonista assoluto della quarta edizione dell’Outdoor Film Festival, in programma dal 2 al 5 luglio nel borgo di San Valentino Torio, in provincia di Salerno. Appuntamento imperdibile con un Festival che, anno dopo anno, si conferma tra gli appuntamenti cinematografici più attesi dell’estate italiana. Di seguito, tutti i dettagli.
Can Yaman aprirà la quarta edizione dell’Outdoor Film Festival: cosa farà
L’Outdoor Film Festival si prepara a inaugurare la sua quarta edizione, in programma dal 2 al 5 luglio a San Valentino Torio (Salerno), con un ospite d’eccezione: l’attore turco Can Yaman. Protagonista della serata inaugurale del 2 luglio, incontrerà il pubblico sul red carpet (ore 19.00) e riceverà il Taurus Award (ore 21.00), riconoscimento che celebra il successo ottenuto con la serie Sandokan su Rai 1. Il direttore artistico Giuliano Squitieri ha sottolineato la crescita costante della manifestazione, evidenziando in particolare il forte coinvolgimento dei giovani: sono infatti aumentati sia i partecipanti alle giurie sia gli iscritti alle masterclass dedicate al cinema e all’audiovisivo. Un concetto condiviso anche dal sindaco Michele Strianese, che ha definito il festival uno degli appuntamenti culturali più seguiti dell’estate italiana. Si potrebbe, dunque dire, che le vere star sono proprio i giovani
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Tra gli eventi più attesi figura la masterclass di doppiaggio condotta da Mirko Cannella. Sono state inoltre annunciate le opere che concorreranno ai premi dell’edizione 2026.
Can Yaman super ospite dell’Outdoor Film Festival: le opere in concorso
I lungometraggi in concorso al Festival sono:
- Afrodite di Stefano Lorenzi
- Mille Lune di Carina Bini
- My Turn di Ge Zhang
- The Origin of the World di Rossella Inglese
I cortometraggi in concorso, invece, sono:
- Coyotes di Said Zagha
- Marinella di Giuseppe Arena
- Final Scene di Diego Kompel
- Sharing is Caring di Vincenzo Mauro
- Le faremo sapere di Beppe Tufarulo
- Camera con Vista di Mario Porfit
A valutare le opere saranno due giurie di qualità: quella dei lungometraggi composta da Michela Andreozzi, Valentina Ariete e Mariasole Di Maio, e quella dei cortometraggi formata da Roberta Torre, Mattia Ferrari (Victor Laszlo 88) e Luca Cantore D’Amore. Il festival è organizzato dall’Associazione Culturale Soffermiamoci con il supporto del Comune di San Valentino Torio, della Fondazione Banco di Napoli, della Film Commission Regione Campania e con il patrocinio della Regione Campania e della Provincia di Salerno.
Potrebbe interessarti anche
Can Yaman, il suo anno d'oro: dal premio prestigioso per Sandokan all'impegno nella nuova serie "Bro"
Per l'attore turco arriva la grande consacrazione: dopo il successo di Sandokan ha o...
Altro che Sandokan, Can Yaman rivoluziona la sua carriera con una scelta drastica: "Voglio rovinarmi"
Svolta radicale per il divo turco: archiviato il ruolo di Sandokan, Can Yaman è pron...
Can Yaman, il cambio look radicale per la nuova fiction manda in estasi i fan: "Sembri più giovane"
La trasformazione di Can Yaman è radicale: niente più barba e meches chiare. La reaz...
Milano chiama Claudio Santamaria e lancia la sfida a Roma e Venezia: parata di star e grandi film nella città della moda
L'attore romano ha imbastito un programma davvero ricco di eventi e film per insidia...
Fiorello chiude La Pennicanza, la promessa sul ritorno in onda: “Ecco cosa faremo a ottobre”
Oggi lo showman Rai ha chiuso in bellezza una stagione scoppiettante su Rai Radio 2....
Il cinema italiano riparte dall'Italia con una coppia da brividi: Claudio Santamaria e Valeria Bruni Tedeschi riportano la vera magia sullo schermo nel 2026
Scopriamo tutti gli imperdibili Festival dedicati al Cinema che si terranno in Itali...
Laura Pausini, concerto da brividi a Madrid: c'è anche Can Yaman. Il rimprovero al fan ubriaco: “Dopo andiamo tutti a tr*****e”
La quinta tappa europea del tour mondiale della cantante è stato un altro successo, ...
Sanremo 2026, Kabir Bedi abbraccia Can Yaman e tira una stoccata: "Preferisco l'amore del mio Sandokan". La reazione del turco
Durante la prima puntata del Festival di Sanremo, Kabir Bedi ha festeggiato i 50 ann...