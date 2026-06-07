Can Yaman, il suo anno d'oro: dal premio prestigioso per Sandokan all'impegno nella nuova serie "Bro" Per l'attore turco arriva la grande consacrazione: dopo il successo di Sandokan ha ottenuto un importante riconoscimento ai Nastri d'Argento Grandi Serie 2026

Giulia Bertollini Giornalista Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

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Il nuovo Sandokan interpretato da Can Yaman ha saputo conquistare il pubblico, soprattutto le generazioni più giovani che conoscevano poco l’eroe nato dalla fantasia di Emilio Salgari o lo avevano incontrato solo nei romanzi d’avventura. L’attore turco ha affrontato il ruolo con grande impegno, lavorando a fondo sia sul piano emotivo sia su quello fisico per incarnare al meglio la celebre "Tigre della Malesia". Consapevole dell’affetto degli spettatori italiani per questo personaggio storico, Yaman ha dovuto confrontarsi anche con il ricordo ancora molto vivo dell’iconica interpretazione di Kabir Bedi. Nonostante il confronto impegnativo, la sua versione ha saputo trovare una propria identità e convincere una larga parte del pubblico. Il successo della serie ha contribuito a rilanciare l’interesse per il personaggio in chiave moderna. Questo risultato gli è valso anche un importante riconoscimento ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2026.

Nastri d’Argento Grandi Serie 2026, Can Yaman premiato per Sandokan

Can Yaman è stato tra i protagonisti dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2026, dove ha ricevuto il premio come Miglior Protagonista Internazionale per la sua interpretazione in Sandokan. La cerimonia, ospitata al Teatro San Carlo di Napoli, ha segnato la conclusione della sesta edizione del riconoscimento dedicato alle migliori produzioni seriali italiane. Nel corso dell’evento, l’attore è stato premiato per il suo contributo al successo della serie e per l’impatto ottenuto presso il pubblico. Il riconoscimento ha sottolineato l’importanza della sua performance nel rilancio del celebre personaggio.

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Il successo ottenuto da Sandokan ha confermato la solidità del progetto, al punto che è già stata annunciata una seconda stagione molto attesa dal pubblico. Tuttavia, i tempi di produzione non saranno immediati come inizialmente previsto e l’avvio delle riprese, fissato in origine per l’estate 2026, sarebbe stato rimandato. Alla base di questo slittamento ci sarebbe la volontà di perfezionare ulteriormente la qualità della serie dopo le recensioni estremamente positive ricevute anche a livello internazionale. L’obiettivo della produzione è infatti quello di alzare ancora l’asticella e offrire un prodotto televisivo ancora più curato e ambizioso. Parallelamente, si parla anche di una possibile strategia più ampia legata alla realizzazione di più stagioni in contemporanea. Questa ipotesi, però, richiederebbe tempi di preparazione più lunghi e un’organizzazione complessa dell’intero cast. Anche gli attori dovranno affrontare un lavoro impegnativo di preparazione fisica e interpretativa. In particolare, Can Yaman dovrebbe nuovamente sottoporsi a un’importante trasformazione fisica per il ruolo. Tutto questo contribuisce a spiegare il rinvio della produzione.

Per Can Yaman si profila un periodo particolarmente ricco di impegni e traguardi professionali, che confermano la sua crescente centralità nel panorama televisivo e cinematografico internazionale. Oltre al successo legato a Sandokan, l’attore è stato coinvolto anche nella co-conduzione del Festival di Sanremo, uno degli eventi musicali più importanti in Italia. A ciò si aggiunge un nuovo progetto televisivo, la serie Bro, le cui riprese sono previste per l’estate. Questo fitto calendario di lavori testimonia la sua continua evoluzione artistica e la forte richiesta da parte delle produzioni. Nel frattempo, Yaman sarà ospite al Taormina Film Festival, dove riceverà un ulteriore riconoscimento per la sua carriera.

I vincitori dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2026

Alla cerimonia dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2026 sono stati assegnati numerosi riconoscimenti alle produzioni televisive più rilevanti dell’anno. Call My Agent – Italia (terza stagione, Sky) di Simone Spada ha ottenuto il premio come miglior commedia, mentre Prima di noi (Rai) di Daniele Luchetti e Valia Santella è stata premiata come miglior drama. Nella categoria crime ha trionfato Il Mostro (Netflix) di Stefano Sollima, mentre Il Falsario (Netflix) di Stefano Lodovichi è stato scelto come miglior film TV. La Preside (Rai) di Luca Miniero ha ricevuto il doppio riconoscimento come miglior dramedy e serie più votata dal pubblico. Il titolo di "Serie dell’anno" è andato a Portobello di Marco Bellocchio, con Fabrizio Gifuni protagonista nei panni di Enzo Tortora. Il premio ha valorizzato l’intero lavoro artistico e tecnico della produzione, con la partecipazione di regista, attori, sceneggiatori e produttori alla consegna.

Tra gli interpreti premiati figurano Carolina Crescentini per Mrs Playmen e Luca Argentero per Avvocato Ligas come protagonisti. Tra i non protagonisti sono stati invece premiati Benedetta Porcaroli per Zvanì e Corrado Guzzanti per I delitti del BarLume. Riconoscimenti speciali sono andati a Luisa Ranieri come protagonista per La Preside, a Carlo Verdone come personaggio dell’anno e a Lino Guanciale come volto simbolo della serialità. Un premio è stato dedicato anche a Maurizio de Giovanni per il suo contributo narrativo tra letteratura e televisione. I giovani Lea Gavino e Romano Reggiani hanno ricevuto un riconoscimento per le loro interpretazioni emergenti, mentre Carmine Recano è stato premiato per il suo ruolo in Noi del rione Sanità. La serata ha inoltre celebrato la storia della fiction italiana con un omaggio alle soap storiche come Un posto al sole e Il Paradiso delle Signore.

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