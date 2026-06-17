Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Dimenticate Sandokan, Can Yaman parla del suo complesso fisico: anche le star hanno insicurezze

L’attore turco si confessa tra insicurezze, trasformazioni estreme per Sandokan e nuovi progetti tra Italia e Spagna.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Can Yaman è da anni considerato uno degli attori più affascinanti e seguiti della scena internazionale. Eppure, dietro l’immagine di uomo perfetto costruita tra set e social, si nasconde una realtà molto più umana. L’attore ha infatti raccontato in diverse interviste di avere insicurezze legate al suo corpo, sorprendendo i fan. Un dettaglio in particolare ha attirato l’attenzione del pubblico: un vero e proprio "complesso fisico" che non ci si aspetterebbe da lui. Il tutto mentre si prepara a uno dei ruoli più impegnativi della sua carriera, quello della Sandokan. Un progetto che lo ha spinto a una trasformazione fisica estrema e molto discussa.

"Non sono perfetto": il complesso fisico di Can Yaman

Nel corso di un’intervista alla versione spagnola di C’è Posta per Te, l’attore ha parlato apertamente di un dettaglio del suo corpo che non ha mai apprezzato.
Sorprendendo il pubblico, ha ammesso: "Se c’è una cosa che vorrei cambiare del mio fisico, direi i piedi". Un’insicurezza che nasce anche da motivi pratici: "Porto il 46 e sono davvero molto grandi. Spesso faccio fatica a trovare scarpe che mi piacciono nella mia misura". Ma non è solo una questione di numero. L’attore ha spiegato anche un altro dettaglio che lo mette a disagio: "Ho tutte le dita storte, ho giocato molto a basket e si sono un po’ sovrapposte".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Parole che hanno colpito i fan, abituati a vedere in lui un’icona di perfezione estetica. In realtà, la confessione ha mostrato un lato più fragile e autentico, ricordando come anche le star internazionali convivano con piccole insicurezze quotidiane.

La trasformazione per Sandokan e i nuovi progetti

Se da un lato emergono fragilità personali, dall’altro Can Yaman continua a spingere il suo corpo ai limiti per il lavoro. Per interpretare il celebre personaggio della "Tigre della Malesia" in Sandokan, l’attore ha affrontato una preparazione durissima. Ha raccontato di aver perso oltre 10 kg in circa un mese, arrivando da 94,5 a 85 kg, con allenamenti fino a tre volte al giorno e una dieta estremamente controllata. "È stato un periodo molto duro, ma sono seguito da professionisti seri e competenti", ha spiegato, sottolineando come il processo sia stato monitorato passo dopo passo.

Un cambiamento fisico che ha accompagnato anche una crescita mentale: "Sono esausto ma sano e ringiovanito", ha dichiarato, raccontando di aver eliminato molte abitudini e di aver seguito anche il digiuno intermittente. Parallelamente, l’attore si prepara a nuovi progetti tra Spagna e Italia, tra cui una commedia romantica e altre produzioni internazionali. Per quanto riguarda Sandokan, la serie sarà trasmessa su Canale 5 e resa disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, permettendo al pubblico di seguire la trasformazione dell’attore in uno dei personaggi più iconici della narrativa avventurosa. Tra insicurezze dichiarate e trasformazioni estreme, Can Yaman continua così a muoversi tra due estremi: l’uomo reale e il mito televisivo.

Potrebbe interessarti anche

Can Yaman inarrestabile, dopo Sandokan la nuova svolta in carriera: arriva il premio più importante

Can Yaman inarrestabile, dopo Sandokan la nuova svolta in carriera: il premio più importante e la rivelazione più clamorosa

L'attore turco, ospite al Taormina Film Festival, ha ricevuto un importante riconosc...
Can Yaman ai Nastri d'Argento Grandi Serie 2026

Can Yaman, il suo anno d'oro: dal premio prestigioso per Sandokan all'impegno nella nuova serie "Bro"

Per l'attore turco arriva la grande consacrazione: dopo il successo di Sandokan ha o...
Can Yaman, scelta drastica dopo Sandokan: "Mi voglio rovinare"

Altro che Sandokan, Can Yaman rivoluziona la sua carriera con una scelta drastica: "Voglio rovinarmi"

Svolta radicale per il divo turco: archiviato il ruolo di Sandokan, Can Yaman è pron...
Can Yaman aprirà la quarta edizione dell'Outdoor Film Festival

Can Yaman, dopo Sandokan fa di nuovo impazzire i fan: inaugura il festival più atteso dell’estate (ma la vera star non è lui)

L'attore turco, reduce dal trionfo di "Sandokan" su Rai 1, sarà il super ospite il 2...
Can Yaman

Can Yaman, il cambio look radicale per la nuova fiction manda in estasi i fan: "Sembri più giovane"

La trasformazione di Can Yaman è radicale: niente più barba e meches chiare. La reaz...
Kabir Bedi Sanremo

Sanremo 2026, Kabir Bedi abbraccia Can Yaman e tira una stoccata: "Preferisco l'amore del mio Sandokan". La reazione del turco

Durante la prima puntata del Festival di Sanremo, Kabir Bedi ha festeggiato i 50 ann...
Can Yaman

La Rai blocca la serie tv Sandokan 2: “Più soldi, più tempo”. Cosa ne pensa Can Yaman

Dopo il trionfo della prima stagione, la Rai e Lux Vide rinviano Sandokan 2: servono...
Ece Irtem

Ece Irtem è morta, addio alla stella di Forbidden Fruit: le cause della morte improvvisa a 35 anni e il ricordo di Can Yaman

L’attrice turca vista anche in Mr. Wrong - Lezioni d'amore si è spenta tra le bracci...
Sandokan con Can Yaman vola nello share ma divide: "solo donne per questo fumettone rosa"

Fiction Rai, Luca Argentero e Lino Guanciale beffati da Can Yaman: il successo (inaspettato) di Sandokan

La serie con Can Yaman nei panni della ‘tigre della Malesia’ si aggiudica il Premio ...

Ferrara Summer Festival

Ferrara Summer Festival 2026

Tutto quello che bisogna sapere sull'evento più atteso dell'estate

LEGGI

Personaggi

Ece Irtem

Ece Irtem
Can Yaman

Can Yaman
Filippo Tenti

Filippo Tenti
Erri De Luca

Erri De Luca

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963