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Can Yaman, il cambio look radicale per la nuova fiction manda in estasi i fan: "Sembri più giovane"

La trasformazione di Can Yaman è radicale: niente più barba e meches chiare. La reazione dei fan supera ogni aspettativa.

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Can Yaman
IPA

Can Yaman è tornato sui social spiazzando tutti i fan con un cambio look radicale. Dopo il grande successo e la trasformazione fisica per Sandokan su Rai 1, il divo turco si prepara a un’altra avventura con la stessa casa di produzione: Lux Vide. La nuova sit-com Bro, che vedrà come protagonista proprio Yaman, ha richiesto un cambio look assolutamente radicale e non certo nelle sue corde. Nonostante la titubanza e il timore che i suoi affezionati fan in tutto il mondo, non avrebbero gradito la nuova immagine, ma c’è stato subito bisogno di ricredersi.

Il cambio look radicale di Can Yaman: fan in estasi. "Sei il più bello del mondo"

Can Yaman ha sorpreso tutti mostrandosi prima con Fiorello, dando vita a un duo inatteso e molto gradito. La gente non ha potuto fare a meno di soffermarsi sul look dell’attore: i capelli sono più corti rispetto all’ultima apparizione pubblica, ovvero quella al Festival di Sanremo 2026 nei panni di co-conduttore con Carlo Conti e Laura Pausini. C’è un cambio importante anche per quanto riguarda il colore: Yaman si è sottoposto a una sessione impegnativa dal suo barbiere di fiducia per schiarire la sua chioma castana e aggiungere delle mèches sottili che rendono la nuance nel complesso più chiara e luminosa. Tutto l’insieme alleggerisce e dona freschezza, rendendo l’attore diverso, ma altrettanto apprezzato dai fan. Ciliegina sulla torta: via la barba, e alcuni fan nei commenti hanno notato subito le meravigliose fossette sul volto di Can.

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Fan entusiasti: cresce l’amore per Can Yaman

Aggettivi carichi di enfasi promuovono la trasformazione di Can Yaman mostrata sui social qualche ora fa. Scherzando, l’attore ha chiesto a chi fosse contrario alla trasformazione di dare ogni colpa al suo barbiere. Il risultato finale, però, ha fatto centro: la nuova immagine dell’attore ha acceso i fan che si sono lasciati andare a commenti entusiasti e carichi di approvazione. "Quando la materia prima è di alto livello, si resta sempre bellissimi" scrive una fan italiana. Il post è ricco di utenti stranieri che da ogni parte del mondo hanno speso parole convinte nei confronti di Yaman. Cresce l’attesa per tutti i progetti futuri. Dopo lo stop alle riprese di Sandokan 2, lo vedremo in una serie spagnola che sarà trasmessa da Mediaset e in questo nuovo progetto targato Lux Vide. I tratti più dolci e freschi dovuti a questo cambio look, porteranno alla costruzione di un nuovo personaggio altrettanto amato dal pubblico italiano? Siamo solo all’inizio.

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