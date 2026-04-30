Can Yaman, il cambio look radicale per la nuova fiction manda in estasi i fan: "Sembri più giovane"
La trasformazione di Can Yaman è radicale: niente più barba e meches chiare. La reazione dei fan supera ogni aspettativa.
Can Yaman è tornato sui social spiazzando tutti i fan con un cambio look radicale. Dopo il grande successo e la trasformazione fisica per Sandokan su Rai 1, il divo turco si prepara a un’altra avventura con la stessa casa di produzione: Lux Vide. La nuova sit-com Bro, che vedrà come protagonista proprio Yaman, ha richiesto un cambio look assolutamente radicale e non certo nelle sue corde. Nonostante la titubanza e il timore che i suoi affezionati fan in tutto il mondo, non avrebbero gradito la nuova immagine, ma c’è stato subito bisogno di ricredersi.
Il cambio look radicale di Can Yaman: fan in estasi. "Sei il più bello del mondo"
Can Yaman ha sorpreso tutti mostrandosi prima con Fiorello, dando vita a un duo inatteso e molto gradito. La gente non ha potuto fare a meno di soffermarsi sul look dell’attore: i capelli sono più corti rispetto all’ultima apparizione pubblica, ovvero quella al Festival di Sanremo 2026 nei panni di co-conduttore con Carlo Conti e Laura Pausini. C’è un cambio importante anche per quanto riguarda il colore: Yaman si è sottoposto a una sessione impegnativa dal suo barbiere di fiducia per schiarire la sua chioma castana e aggiungere delle mèches sottili che rendono la nuance nel complesso più chiara e luminosa. Tutto l’insieme alleggerisce e dona freschezza, rendendo l’attore diverso, ma altrettanto apprezzato dai fan. Ciliegina sulla torta: via la barba, e alcuni fan nei commenti hanno notato subito le meravigliose fossette sul volto di Can.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Fan entusiasti: cresce l’amore per Can Yaman
Aggettivi carichi di enfasi promuovono la trasformazione di Can Yaman mostrata sui social qualche ora fa. Scherzando, l’attore ha chiesto a chi fosse contrario alla trasformazione di dare ogni colpa al suo barbiere. Il risultato finale, però, ha fatto centro: la nuova immagine dell’attore ha acceso i fan che si sono lasciati andare a commenti entusiasti e carichi di approvazione. "Quando la materia prima è di alto livello, si resta sempre bellissimi" scrive una fan italiana. Il post è ricco di utenti stranieri che da ogni parte del mondo hanno speso parole convinte nei confronti di Yaman. Cresce l’attesa per tutti i progetti futuri. Dopo lo stop alle riprese di Sandokan 2, lo vedremo in una serie spagnola che sarà trasmessa da Mediaset e in questo nuovo progetto targato Lux Vide. I tratti più dolci e freschi dovuti a questo cambio look, porteranno alla costruzione di un nuovo personaggio altrettanto amato dal pubblico italiano? Siamo solo all’inizio.
Potrebbe interessarti anche
Altro che Sandokan, Can Yaman rivoluziona la sua carriera con una scelta drastica: "Voglio rovinarmi"
Svolta radicale per il divo turco: archiviato il ruolo di Sandokan, Can Yaman è pron...
Sanremo 2026, Kabir Bedi abbraccia Can Yaman e tira una stoccata: "Preferisco l'amore del mio Sandokan". La reazione del turco
Durante la prima puntata del Festival di Sanremo, Kabir Bedi ha festeggiato i 50 ann...
Fiction Rai, Luca Argentero e Lino Guanciale beffati da Can Yaman: il successo (inaspettato) di Sandokan
La serie con Can Yaman nei panni della ‘tigre della Malesia’ si aggiudica il Premio ...
La Rai blocca la serie tv Sandokan 2: “Più soldi, più tempo”. Cosa ne pensa Can Yaman
Dopo il trionfo della prima stagione, la Rai e Lux Vide rinviano Sandokan 2: servono...
Il fascino di Can Yaman è su Disney Plus: la Tigre della Malesia fa impazzire il web
Pirati, amore e colpi di scena: l'indomito Can Yaman ci guida tra i mari della Males...
Can Yaman e i suoi amori: Diletta Leotta e le nozze annullate, la star turca, il dilemma sui figli
L'attore turco, co-conduttore ufficiale della prima serata di Sanremo 2026, è stato ...
Laura Pausini, concerto da brividi a Madrid: c'è anche Can Yaman. Il rimprovero al fan ubriaco: “Dopo andiamo tutti a tr*****e”
La quinta tappa europea del tour mondiale della cantante è stato un altro successo, ...
Kabir Bedi non è solo Sandokan: la fiction su RaiPlay che ha fatto sognare intere generazioni
Sandokan non è l'unico ruolo che ha reso celebre Kabir Bedi in Italia: l'attore è st...