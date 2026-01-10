Trova nel Magazine
Can Yaman, perché stasera sarà a C'è posta per te nonostante l'arresto: la scelta di Mediaset

L'ospitata al people show di Maria De Filippi va in onda regolarmente stasera su Canale 5: il segmento con l’attore è stato registrato prima dei fatti di Istanbul.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Can Yaman
Mediaset Infinity

Can Yaman sarà regolarmente presente nella puntata di C’è Posta per Te in onda questa sera su Canale 5. Nonostante la notizia del suo fermo, emersa nelle prime ore della giornata, la partecipazione dell’attore al programma di Maria De Filippi non subirà variazioni.

Arresto Can Yaman, la scelta di Mediaset sull’ospitata a C’è posta per te

Secondo quanto riportato da Adnkronos, la decisione di trasmettere il segmento che vede protagonista l’attore turco, reduce dallo straordinario successio della serie Tv Sandokan, è legata al fatto che la puntata è stata registrata nei giorni precedenti. Al momento delle riprese, infatti, non vi era alcuna notizia sull’operazione avvenuta a Istanbul, motivo per cui il palinsesto resta invariato e l’attore turca apparirà normalmente nella puntata di C’è posta per te in onda stasera – sabato 10 gennaio 2026. Non è da escludere che il blocco che lo vede protagonista sarà anticipato o accompagnato da un disclaimer per specificare che la registrazione della puntata è avvenuta prima dell’arresto. L’altro ospite di punta della serata sarà Raoul Bova. Per Can Yaman si tratta della quinta partecipazione al popolare show di Maria De Filippi.

L’operazione antidroga a Istanbul

Nella notte di sabato 10 gennaio, la polizia turca ha condotto una vasta operazione contro il consumo di stupefacenti nel mondo dello spettacolo e della movida. L’intervento ha portato al fermo di sette persone, tra cui Can Yaman e la cantante e attrice Selen Görgüzel, come riportato dal quotidiano Hürriyet. Secondo la ricostruzione dei media turchi, le forze dell’ordine hanno effettuato perquisizioni simultanee in nove club della città, agendo su mandato della Procura. In uno di questi locali, Can Yaman si trovava come cliente al momento del controllo.

La posizione di Can Yaman

Stando alle informazioni diffuse, l’attore non era destinatario di un provvedimento di fermo preventivo. Il suo coinvolgimento sarebbe avvenuto in flagranza, dopo che gli agenti avrebbero rinvenuto sostanze stupefacenti durante la perquisizione. L’operazione ha interessato anche altre figure note, tra cui Ayşe Sağlam, Ceren Alper, alcuni youtuber e diversi proprietari e manager dei locali ispezionati. Hürriyet riferisce inoltre che a carico di Can Yaman risulterebbe una precedente segnalazione per uso di droga. Le indagini proseguono per chiarire eventuali legami tra spaccio, consumo e ambienti della nightlife di Istanbul.

