Can Yaman, il segreto dietro il nuovo ruolo su Prime Video: c'è un incredibile legame con la sua vita vera
Non tutti sanno che nella sua prossima serie TV in uscita su Prime Video, Can Yaman interpreterà un personaggio che ha un legame con la sua vita vera
Can Yaman è pronto a cambiare vita, almeno sul set. L’attore ha da poco ricevuto un importante riconoscimento al "Social world film festival" di Vico Equense per il suo ruolo nella serie Rai Sandokan, una parte che gli è valsa anche il prestigioso Nastro d’argento, ma adesso è determinato ad abbandonare i panni del ‘sex symbol’, dell’uomo bello e dannato che piace a tutte le donne, per esplorare nuovi ruoli.
Can Yaman, nella serie Bro interpreta ‘sé stesso’ prima del grande successo come attore
Il cambiamento arriva con Bro, una nuova serie comedy in otto episodi firmata Prime Video, in cui lo vedremo in vesti del tutto nuove. Per la prima volta, infatti, Can Yaman interpreterà un avvocato geniale e un po’ impacciato nei rapporti sociali. Non tutti sanno però che, per l’attore, si tratta di un ritorno alle origini molto particolare.
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Prima che il successo televisivo lo travolgesse, infatti, Can Yaman si è laureato in Giurisprudenza e ha lavorato davvero come avvocato, avviando persino uno studio legale insieme a dei soci. Prima ancora, ha frequentato il severissimo liceo italiano a Istanbul e, grazie a una borsa di studio, ha vissuto un anno negli Stati Uniti prima di intraprendere la carriera forense. Ha poi scoperto la recitazione quasi per caso, frequentando un corso di teatro per staccare dalla routine dello studio legale.
Recitare nei panni di un avvocato ha quindi un sapore speciale: gli permette sia di mettersi alla prova con la commedia, sia di portare sul set un pezzo della sua reale vita passata, dimostrando al pubblico che dietro la bellezza c’è molta sostanza.
Il sogno di Can Yaman: "Voglio essere un attore mai ripetitivo"
Il legame con la legge e lo studio fa parte della sua storia da sempre, e con questo ruolo in Bro, così diverso dagli altri finora interpretati, Yaman spera "di distruggere l’idea granitica che una grossa fetta di fan ha di me", ha ammesso in un’intervista rilasciata al Mattino, facendo riferimento a quell’eroe "bello e romantico irrimediabilmente legato alla sua fisicità prorompente. Mi auguro, poi, di poter essere un attore sempre camaleontico, mai ripetitivo", ha quindi aggiunto.
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