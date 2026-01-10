Can Yaman arrestato a Istanbul per traffico e consumo di droga con una nota attrice: il blitz notturno e chi è lei L’attore amatissimo dal pubblico italiano finisce al centro di un’indagine delicata e complessa: tra arresti nei night club di Istanbul, test tossicologici e accuse gravi.

L’arresto di Can Yaman, avvenuto nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio a Istanbul, ha acceso i riflettori su un’inchiesta che va ben oltre il singolo nome coinvolto e che, inevitabilmente, sta facendo discutere anche il pubblico italiano, dove l’attore gode da anni di un successo enorme. Secondo quanto riportato dai media turchi, il fermo dell’attore si inserirebbe in una vasta indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti che coinvolge personaggi famosi, giornalisti e vip della metropoli, al momento si indaga sulla posizione dell’attore.

Il blitz e l’arresto nella notte di Can Yaman

Stando alle ricostruzioni diffuse dalla stampa locale, Can Yaman sarebbe stato arrestato durante un blitz delle forze dell’ordine che, nella stessa notte, ha interessato ben nove locali notturni di Istanbul. L’operazione, condotta nell’ambito di un’indagine avviata già da diversi mesi, avrebbe portato al fermo di sette persone in totale, tra cui anche l’attrice Selen Gorguzel, che si trovava con lui al momento dell’intervento della polizia. Secondo le informazioni trapelate, l’attore sarebbe stato trovato in possesso di alcune dosi di droga, circostanza che avrebbe fatto scattare il fermo in flagranza, pur in assenza di un ordine di detenzione specifico a suo carico.

Le accuse e i test tossicologici

Le ipotesi di reato al centro dell’inchiesta sono particolarmente delicate e comprendono il possesso di droghe o stimolanti per uso personale, l’agevolazione dell’uso di droghe e anche l’incoraggiamento alla prostituzione, facilitazione della pratica o mediazione. Si tratta però, al momento, di accuse formulate nell’ambito di un’indagine ancora in corso, rispetto alle quali sarà necessario attendere gli esiti ufficiali degli accertamenti. Tutte le persone arrestate, compreso Yaman, sono state infatti condotte presso l’Istituto di medicina forense per sottoporsi a una serie di esami, utili a stabilire se, quando e quali sostanze sarebbero state eventualmente assunte.

Il dettaglio della flagranza e l’indagine sui locali notturni

Un elemento che sta attirando particolare attenzione è quello rivelato dal quotidiano turco Hurriyet, secondo cui l’ufficio del procuratore non avrebbe emesso alcun provvedimento di arresto preventivo nei confronti dell’attore. Il fermo sarebbe dunque avvenuto esclusivamente perché Can Yaman sarebbe stato colto in flagranza durante il controllo.

L’operazione che ha portato all’arresto dell’attore non rappresenterebbe un caso isolato. Nelle scorse settimane, infatti, più di venti personaggi noti del mondo dello spettacolo e del giornalismo turco sarebbero finiti sotto la lente degli inquirenti, nell’ambito della stessa indagine. Durante i raid notturni, la polizia avrebbe arrestato anche alcuni spacciatori e i gestori di locali all’interno dei quali sarebbe avvenuta la vendita di sostanze stupefacenti.

Il clamore in Italia e la carriera di Yaman

La notizia ha avuto un’eco fortissima anche in Italia, dove Can Yaman è diventato un volto popolarissimo grazie a produzioni di grande successo come Sandokan e Viola come il mare. La sua popolarità, già altissima, era ulteriormente cresciuta nelle ultime settimane, rendendo l’arresto ancora più dirompente dal punto di vista mediatico. Nato a Istanbul nel 1989, attore e modello, Yaman parla perfettamente italiano grazie agli studi svolti alla scuola italiana di Istanbul e ha costruito una carriera che lo ha reso uno dei nomi più riconoscibili della fiction contemporanea.

