Can Yaman e i suoi amori: Diletta Leotta e le nozze annullate, la star turca, il dilemma sui figli
L'attore turco, co-conduttore ufficiale della prima serata di Sanremo 2026, è stato legato a diverse star del suo Paese. Poi la storia importante con una conduttrice.
Can Yaman è pronto a stupire nelle vesti di co-conduttore della prima serata di Sanremo 2026, fresco del grande successo di "Sandokan" su Rai 1. Ma al di là della strabiliante carriera, ciò che continua ad alimentare l’interesse del pubblico è soprattutto la vita sentimentale dell’attore. Una sequenza di storie intense e turbolente, dal rapporto con Diletta Leotta al recente flirt (già finito) con la DJ Sara Bluma. Ecco qui sotto un ‘recap’ completo di tutti gli amori più noti del celebre attore turco.
Can Yaman, i primi amori e il rapporto con Demet Özdemir
Il primo nome che emerge nella vita sentimentale di Can Yaman risale al 2015, quando la sintonia con la collega Açelya Topaloğlu, conosciuta sul set della serie "İnadına Aşk", si trasforma in una breve relazione. Niente di duraturo, ma abbastanza da attirare l’attenzione della stampa turca in quel periodo. Ben più intensa è invece la storia con Bestemsu Özdemir, tra il 2016 e il 2017, nata sul set di "Hangimiz Sevmedik". Una relazione catturata dai tabloid tra presunti tradimenti e dichiarazioni contrastanti. Che tuttavia si esaurisce nel giro di un anno.
Nel 2018, il nome di Can Yaman viene poi accostato a quello dell’attrice Demet Özdemir, sua collega in "DayDreamer – Le ali del sogno". La chimica sullo schermo è così evidente da far sperare in una storia d’amore reale, ma non è chiaro se e come si sia sviluppato il rapporto tra le due star. Anche se di certo le voci in patria sono proseguite a lungo.
Il legame con Diletta Leotta e le voci su Chillemi
L’amore più noto in Italia arriva invece nel 2020, quando Can Yaman e Diletta Leotta diventano una delle coppie più chiacchierate del Paese. Tra viaggi di coppia, gesti romantici e un presunto anello di fidanzamento, la relazione sembra proseguire a gonfie vele. Ma anche stavolta la storia finisce bruscamente, nel 2021. E poco dopo Leotta spiegherà con molta trasparenza che l’attore portava con sé troppe paure e diffidenze nate da vecchie ferite sentimentali.
Con il trasferimento in Italia, la vita sentimentale di Can Yaman torna nuovamente al centro dell’attenzione nazionale quando l’attore viene accostato alla collega Francesca Chillemi, conosciuta sul set di "Viola come il mare". I pettegolezzi però non vengono mai confermati, e a questo ipotetico flirt seguono storie (anch’esse sfuggenti) con l’attrice Gözde Gürkan e con la ballerina Mariagiulia Venanzi.
L’ultimo amore di Can Yaman
Il capitolo più recente porta il nome di Sara Bluma, DJ di origini algerine. Lei e Can fanno la loro prima apparizione pubblica nel 2025, sul red carpet dell’Italian Global Series Festival. Le immagini fanno subito il giro del web, ma tempo qualche mese e Diva e Donna conferma l’inevitabile: anche questa storia è definitivamente naufragata.
Al momento Can Yaman, come ha dichiarato lui stesso in occasione della conferenza stampa di presentazione della prima serata di Sanremo 2026, è ufficialmente single. E pare non avere particolare fretta a riguardo. "La mia vita è complicata", ha spiegato con sincerità, "viaggio sempre, vivo sui set…Trovare una base è difficile, e anche trovare una donna che possa seguire questo ritmo. A volte ci si ama, ma si vive in città diverse. Ogni tanto mi chiedo: se avessi un figlio, dove vivrebbe? Che lingua parlerebbe? Non ho risposte facili".
