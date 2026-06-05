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Campioni del mondo, Italia loves Unesco: tutto sull'evento unico all'Arena di Verona con Milly Carlucci

Un evento senza precedenti all’Arena di Verona tra opera, cucina italiana e grandi ospiti internazionali. Ecco cosa sappiamo sull'evento con la regina Rai.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Nel cuore dell’Arena di Verona va in scena Campioni del mondo – Italia loves Unesco, uno spettacolo dedicato alle 61 meraviglie italiane riconosciute Patrimonio dell’Umanità, con l’obiettivo di celebrare il primato dell’Italia come nazione con il maggior numero di siti Unesco al mondo. La serata, condotta da Milly Carlucci, si svolge su due grandi set: all’interno dell’Anfiteatro si alternano quadri dedicati all’Opera italiana, con scenografie e costumi spettacolari e la presenza di circa 500 artisti tra musicisti, mimi, danzatori e figuranti, accompagnati dall’Orchestra e dal Coro dell’Arena. Tra gli ospiti musicali si esibiscono Plácido Domingo, Vittorio Grigolo, Gigi D’Alessio, Sal Da Vinci, Serena Rossi, Massimo Ranieri e Patti Smith.

All’esterno, in Piazza Bra, prende vita una grande cena popolare italiana per circa mille persone, guidata da Paolo Belli, con la rappresentazione scenica delle fasi di preparazione e un grande tributo alla cucina italiana. Nel corso dell’evento partecipano anche 100 delegati Unesco in arrivo da Parigi e viene lanciata la candidatura della canzone napoletana classica a Patrimonio dell’Umanità. La serata, trasmessa in diretta su Rai 1 e in Eurovisione, unisce spettacolo, cultura e promozione del Made in Italy.
Campioni del mondo – Italia loves Unesco va in onda stasera stessa, su Rai 1, alle 21.30. Per scoprire tutti i dettagli e i momenti salienti dell’evento, guarda anche il video dedicato.

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