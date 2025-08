Gelo a Camper, “A Prato ci sono troppi cinesi”: la gaffe dell’ospite travolge l’inviato Nella puntata di oggi del rotocalco di Rai 1 condotto da Peppone l’inviato Marco Di Buono è stato colto di sorpresa da un’uscita infelice

Attimi di imbarazzo a Camper. Nella puntata di oggi lunedì 4 agosto 2025 del rotocalco di Rai 1 condotto da Giuseppe ‘Peppone’ Calabrese, infatti, l’inviato Marco Di Buono è stato colto di sorpresa da una clamorosa gaffe in diretta. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Camper, imbarazzo in diretta: "A Prato ci sono troppi cinesi"

Nella puntata di oggi lunedì 4 agosto 2025 di Camper, come da tradizione, il conduttore Giuseppe ‘Peppone’ Calabrese ha ceduto la linea al suo inviato Marco Di Buono, in diretta da Albenga, in provincia di Savona. L’ex conduttore de Lo Zecchino d’Oro è stato protagonista di una chiacchierata (con tanto di canti) con alcuni alpini in Piazza IV novembre, poi è stata nuovamente la cucina l’argomento del giorno a partire dalla specialità locale: il pesto. Di Buono ha raccontato la ricetta del tipico condimento ligure per gli gnocchi di patate di Albenga con il signor Simone, cuoco toscano trasferitosi nel savonese. Nel pieno della preparazione, però, l’inviato di Camper si è ritrovata suo malgrado in una situazione a dir poco scomoda.

Raccontando la sua storia, infatti, il signor Simone ha parlato del suo passato in Toscana e della sua ‘nuova vita’ in Liguria. "È vero che sei di Prato! Sei venuto da Prato e come mai ti sei fermato qui ad Albenga?" ha chiesto Marco Di Buono al suo ospite in diretta da Piazza IV novembre. "Perché mi piaceva proprio Albenga… poi per lavoro mi sono innamorato di questo posto e mi sono fermato qua". Tutto nella norma, se non fosse che il cuoco ha poi voluto aggiungere un dettaglio sulla sua città natale: "Anche perché a Prato ci sono troppi cinesi".

Marco Di Buono non si è fatto prendere dal panico di fronte a questa gaffe e ha subito riportato ‘l’ordine’ prendendo le difese di Prato e del Belpaese: "No, ma dai! Ma quella è una meraviglia, è la nostra interculturalità". Quella del signor Simone è stata indubbiamente una battuta da vero toscano, ma anche un’uscita infelice se non addirittura a tinte razziste, motivo per il quale il conduttore Giuseppe ‘Peppone’ Calabrese ha subito interrotto il collegamento con Di Buono e ripreso la linea per cambiare argomento: "Va bene Marco, ci vediamo dopo!". "Ci vediamo dopo! Noi continuiamo a preparare gli gnocchi al pesto…" ha ricambiato, sconsolato, l’inviato.

