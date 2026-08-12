Camp Rock 3, Demi Lovato riabbraccia i Jonas Brothers: la reunion alla première scatena la nostalgia dei fan. Poi una rivelazione a sorpresa Demi Lovato e i Jonas Brothers si ritrovano a Burbank per la première di Camp Rock 3, in arrivo su Disney+ il 14 agosto: glamour, nostalgia e nuovi talenti.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Sedici anni dopo il primo Camp Rock, il campeggio più amato della Disney riapre i battenti, e lo fa in grande stile. Demi Lovato e i Jonas Brothers si sono ritrovati sotto i riflettori dei Walt Disney Studios di Burbank, Los Angeles, per la première di Camp Rock 3, il nuovo film musicale in arrivo su Disney+ dal 14 agosto. Un red carpet che ha già fatto parlare: look da copertina, abbracci commossi e una sorpresa che i fan della saga aspettavano da anni.

Camp Rock 3, red carpet stellare a Burbank: Demi Lovato e i Jonas Brothers insieme sotto i riflettori

La magia di Camp Rock è di nuovo realtà. Demi Lovato e i Jonas Brothers si sono ritrovati ai Walt Disney Studios di Burbank, Los Angeles, per la première di Camp Rock 3, il nuovo film musicale in arrivo su Disney+ dal 14 agosto, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick. Un red carpet carico di nostalgia e di glamour, con volti storici della saga e nuove leve pronte a conquistare il pubblico. Joe Jonas ha abbracciato con grande affetto Demi Lovato ma, la vera sorpresa alla première è stata un’altra. Si è anche saputo ufficialmente che Lovato comparirà nel film in un cameo nei panni di Mitchie Torres, il personaggio che l’aveva resa celebre nel 2008. Dopo essere stata protagonista di Camp Rock e Camp Rock 2: The Final Jam, Lovato torna anche in veste di produttrice del progetto.

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I look della serata alla première di Camp Rock 3

Demi Lovato ha scelto un elegante abito bronzo cangiante d’archivio Dolce&Gabbana, con silhouette aderente, gonna midi e top effetto bustier, completato da décolleté coordinate e capelli dal volume naturale. I Jonas Brothers hanno invece indossato Giorgio Armani: Kevin e Nick hanno optato per completi dalle linee rilassate e tonalità polverose, mentre Nick ha aggiunto un tocco audace con un gilet rosa acceso portato come top.

Grande spazio anche alla nostalgia con il ritorno di Maria Canals-Barrera nei panni di Connie Torres, fotografata insieme a Lovato. Alla reunion hanno partecipato anche Roshon Fegan, Anna Maria Perez de Tagle e Matthew Finley, riunendo così diversi volti storici di Camp Rock per la gioia dei fan.

Camp Rock 3, spazio a nuovi talenti

Camp Rock 3 porta con sé anche una generazione di nuovi talenti. Tra i protagonisti spicca Liamani Segura (classe 2008), già nota per High School Musical: The Musical – La serie, e Malachi Barton, attore e cantante visto nelle serie Disney Harley in mezzo e I cattivi di Valley View. La regia è firmata da Veronica Rodriguez, che alla première ha posato con Sherry Cola – attrice comica di origini cinesi – che nel film interpreta la nuova manager dei Connect 3. La storia ruota attorno a un contest musicale: i vincitori avranno il diritto di aprire il live della reunion dei Connect 3, incarnati ancora una volta dai tre fratelli Jonas. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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