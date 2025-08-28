Camilla Mancini, chi è la nuova valletta di Forum: la malattia, il rapporto con papà Roberto e la rivincita dopo il bullismo La figlia dell'ex ct della Nazionale sarà la nuova 'valletta' del programma Mediaset. È nata con una paresi al viso, e da anni scrive e va in tv per sensibilizzare su questo tema.

La nuova edizione di Forum, al via da lunedì 8 settembre su Canale 5, promette una ventata di novità e grandi emozioni. Accanto a Barbara Palombelli, infatti, ci sarà una presenza destinata a lasciare il segno: Camilla Mancini, figlia dell’ex ct azzurro Roberto, pronta a mettersi in gioco nel tradizionale ruolo di valletta-assistente nel tribunale più famoso della tv italiana. La sua scelta è tutt’altro che casuale, e porta con sé una storia di forza, resilienza e coraggio che merita di essere raccontata. Ecco qui sotto tutti i dettagli

Camilla Mancini: l’approdo a Forum, la paresi e il bullismo da bambina

A dare il via all’avventura di Camilla sul piccolo schermo è stata proprio Barbara Palombelli, colpita dalla profondità e sincerità con cui la giovane Mancini si è raccontata nei suoi libri "Sei una farfalla" e "Libera di essere me". Così la conduttrice ha voluto incontrarla, le ha proposto un provino ed è rimasta conquistata dall’energia e dalla determinazione di Camilla. Il risultato? Un banco di prova superato a pieni voti e un esordio televisivo che promette di accendere i riflettori su temi spesso poco esplorati nei programmi del mattino.

Dietro il sorriso di Camilla, si cela infatti un passato segnato da difficoltà che avrebbero potuto scoraggiare chiunque. Nata nel 1994, la figlia del celebre allenatore Roberto Mancini è venuta al mondo con una paresi facciale, conseguenza di una complicanza al momento del parto. Questa condizione le ha causato una visibile asimmetria del volto, con la parte destra meno espressiva. Fin da piccola, per nasconderla, Camilla era solita scattarsi foto che mostrassero solo metà viso, ma la realtà era impossibile da mascherare: a scuola ha dovuto fare i conti con episodi dolorosi di bullismo e isolamento, esperienze che l’hanno ferita ma, a lungo andare, anche fortificata.

Il rapporto speciale col padre Roberto e la forza del riscatto

Il percorso di accettazione è stato lungo, ma oggi Camilla parla con grande trasparenza di ogni ferita, trasformando la sua esperienza in testimonianza e in esempio per tanti ragazzi che vivono la diversità come un limite. Nel suo libro, "Sei una farfalla", ricorda come il sostegno della famiglia, e soprattutto il legame speciale con papà Roberto, sia stato fondamentale. Tra loro basta un’occhiata per comprendersi, e l’amore di casa è stata la vera àncora contro gli sguardi giudicanti e le battute crudeli degli altri. Un recente episodio accaduto allo Stadio Olimpico, con il siparietto fra Mancini senior e la Palombelli, ne è la prova: "Camilla è tosta", ha sottolineato il papà della futura ‘valletta’, orgoglioso di una figlia che si è sempre rialzata dopo ogni inciampo.

Non è stato facile convivere nemmeno con la pressione di un cognome tanto ingombrante come quello dei Mancini. Ma oggi Camilla ha scelto di farsi conoscere per il suo coraggio e la sua autenticità. La decisione di raccontarsi pubblicamente nasce proprio dal desiderio di aiutare altri giovani a non arrendersi davanti alle difficoltà. La tv, con il suo debutto a Forum, diventa così il simbolo di una rivincita personale e sociale per Camilla, oltre che un modo per portare un messaggio di inclusività e accettazione dove ancora spesso mancano spazi e parole giuste.

Quando inizia la nuova stagione di Forum

Per tutti i fan, l’appuntamento con Forum riparte da lunedì 8 settembre su Canale 5, in onda ogni giorno dal lunedì al sabato alle ore 11. Non mancherà anche Lo Sportello di Forum nel pomeriggio su Rete 4 alle ore 14. E per chi si perderà la diretta, tutti gli episodi saranno disponibili in streaming su Mediaset Infinity. Questa stagione vedrà Camilla Mancini protagonista di un percorso tutto nuovo, con la promessa di un viaggio emozionante tra giustizia, vita vera e nuove consapevolezze.

