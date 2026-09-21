Camila Giorgi è diventata mamma del piccolo Magnus, il lieto evento dopo le nozze con Pasutti. L'annuncio (dolcissimo) Camila Giorgi e Andreas Ignacio Pasutti sono diventati genitori per la prima volta e hanno messo al mondo il piccolo Magnus

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

CONDIVIDI

Camilla Giorgi ha dato alla luce il suo primogenito, il piccolo Magnus. La famosa tennista – ex numero uno – ha 35 anni e, lo scorso 19 settembre, ha vissuto questa grande gioia insieme al marito Andreas Ignacio Pasutti. Un annuncio fatto ieri 20 settembre con una Instagram story pubblicata dalla diretta interessata, che ha ben pensato di postare sui social una fotografia in bianco e nero delle manine del nuovo arrivata, scrivendo anche la sua data di nascita.

Camila Giorgi mamma per la prima volta: è nato Magnus

L’annuncio del suo imminente arrivo era stato fatto, da parte dei due neogenitori, qualche mese fa. La stessa Giorgi aveva anche svelato, a inizio settembre, che il nome Magnus era stato scelto dal papà, mentre Vangelis – secondo nome – dalla mamma. Un momento bellissimo, quello che sta vivendo la tennista, che si è intanto presa una pausa dallo sport per affrontare appieno il capitolo più bello della sua vita.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La gravidanza della sportiva era stata annunciata a febbraio, proprio nel periodo in cui Giorgi e Pasutti hanno pronunciato il fatidico sì, il 26 febbraio a Buenos Aires. Come scritto su Il Corriere della Sera, la coppia ha vissuto in questi mesi a Maiorca, città in cui la tennista non ha smesso di allenarsi, nemmeno durante la gravidanza. Tra l’altro suo marito, anche lui ex giocatore professionista, è al momento il suo coach.

Quando torna a giocare Camila Giorgi

L’ultima volta in cui la tennista – tra le più apprezzate del panorama sportivo nazionale – è stato il 23 marzo 2024. In quella data, la neomamma Camila Giorgi ha infatti affrontato la collega Iga Swiateck, che è appunto stata la protagonista dell’ultimo match della sua lunga carriera.

Ora che è nato il piccolo Magnus, in molti si aspettano un clamoroso ritorno della Giorgi, che ancora non è stato al momento annunciato. Si pensa però che, una volta superata la fase iniziale della maternità, Camila possa tornare a mostrarsi con la racchetta in mano nel 2027, anno in cui potrebbe infatti riprendere la sua attività agonistica.

Chi è il marito Andreas Ignacio Pasutti

Colui che ha conquistato il cuore di Camila Giorgi è anche lui un ex tennista e allenatore. Originario dell’Argentina, l’ha sposata a Buenos Aires con una cerimonia molto intima e riservata, il 26 febbraio 2026. Il 19 settembre è nato il loro primo figlio Magnus Vangelis. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche