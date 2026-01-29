Cameron Diaz torna alle commedie romantiche: Netflix già dimenticato
Cameron Diaz protagonista di una nuova commedia romantica. Il ruolo della bionda senza tempo di Hollywood nel nuovo film con Stephen Merchant
Nuovo film in arrivo per Cameron Diaz, che sarà protagonista di una divertente commedia (ancora senza titolo) insieme a Stephen Merchant, attore e regista britannico a capo del progetto, scritto insieme a John Butler. Il film racconta la storia di un lavoratore inglese stacanovista impiegato in un hotel di lusso di New York (Merchant) che ha bisogno di una moglie per le sue apparizioni in pubblico.
Ecco che entra in gioco Cameron Diaz, comica in difficoltà economica, con la quale Merchant stringerà un accordo per aiutarla a ottenere l’assicurazione sanitaria di cui ha disperatamente bisogno. Un matrimonio nato per interessi, che con il passare del tempo si trasforma in una storia d’amore esilarante e inaspettata. Una storia che calza a pennello con le doti cinematografiche della Diaz, che darà sicuramente un tocco di leggerezza e romanticismo, oltre alla bellezza mozzafiato, al quale i suoi fan sono abituati.
Cameron Diaz, il nuovo film della bionda senza tempo di Hollywood
Attrice e produttrice americana, Cameron Diaz è diventata celebre negli anni ’90 grazie al suo carisma, alla comicità naturale e ad una bellezza che ha sempre rubato la scena. Grazie a diversi ruoli interpretati, dalla commedia al cinema d’autore, è diventata un’icona pop e una delle interpreti più amate della sua generazione.
Indimenticabile sin dal suo debutto cinematografico in The Mask (1994) accanto a Jim Carrey, che l’ha lanciata a livello mondiale. Da lì sono arrivati una serie di successi, insieme ad attori importanti, come Tutti pazzi per Mary (1998), commedia cult girata con Ben Stiller che ha consolidato la sua immagine di star, Essere John Malkovich (1999), che ha mostrato il suo lato più autoriale. Poi successi blockbuster come Charlie’s Angels (2000) e Charlie’s Angels – Più che mai (2003), Vanilla Sky (2001), nel quale ha unito romanticismo e dramma al fianco di Tom Cruise e Gangs of New York (2002), diretta da Martin Scorsese e con un cast d’eccellenza che andava da Leonardo Di Caprio a Daniel Day-Lewis, e molti altri.
La carriera della Diaz, l’ha portata a ricevere molti riconoscimenti come quattro candidature ai Golden Globe e una candidatura ai BAFTA, vincendo poi il New York Film Critics Circle Award per Essere John Malkovich, confermando il suo valore oltre il genere commerciale.
Quando la telecamera si spegne, le piace mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori ed è molto attenta al benessere psicofisico, alla salute e a uno stile di vita consapevole, temi che ha raccontato anche nei suoi libri The Body Book (2013) e The Longevity Book.
