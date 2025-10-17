La Vita in Diretta slitta, cambia la programmazione su Rai 1: cosa succede ad Alberto Matano
Oggi 17 ottobre il palinsesto Rai darà spazio ai funerali di Stato dei Carabinieri morti a Castel D’Azzano: modifiche d'orario anche per Balivo e Il Paradiso delle Signore.
Nella giornata di oggi il palinsesto Rai subirà delle variazioni per lasciare spazio alla diretta dei funerali di Stato dei Carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, morti nell’esplosione del casolare di Castel D’Azzano il 14 ottobre. I tre Carabinieri erano intervenuti per fare semplicemente il loro lavoro nel corso di un’operazione di sgombero in un casolare, quando l’enorme esplosione, innescata secondo le prime ricostruzioni proprio da uno dei tre fratelli che vi abitavano, li ha travolti provocando l’immane tragedia. Oggi tutta l’Italia onorerà la vita e le azioni delle tre vittime con un funerale di Stato che verrà trasmesso in diretta sia sulla rete ammiraglia che sulle reti Mediaset: scopriamo di più sulla programmazione tv di oggi.
Rai 1 cambia la programmazione: in diretta i funerali di Stato
La programmazione di Rai 1 oggi subirà dunque alcune variazioni per lasciare spazio a un evento che raccoglierà l’intero Paese. Nel pomeriggio vedremo la consueta puntata de La Volta Buona di Caterina Balivo che, per oggi, durerà però soltanto 55 minuti per lasciare il posto elle ore 15 a una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, anticipata rispetto al solito orario. A seguire, a partire dalle ore 15.45 circa, il TG1 seguirà in diretta le esequie solenni dei tre Carabinieri morti nell’esplosione a Castel D’Azzano avvenuta lo scorso 14 ottobre.
I funerali di Stato si terranno alle ore 16 nella Basilica di Santa Giustina a Padova, alla presenza della Premier Giorgia Meloni e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questa nuova programmazione porterà, di conseguenza, allo slittamento de La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano, che oggi partirà alle ore 17.45 con circa 45 minuti di ritardo rispetto alla consueta programmazione. A seguire, il palinsesto serale di Rai 1 rimarrà invece invariato con una nuova puntata del gioco preserale Reazione a Catena condotto da Pino Insegno.
Palinsesto Mediaset, cosa cambia oggi
La volontà e la necessità di trasmettere in diretta i funerali di Stato dei tre militari scomparsi apporterà variazioni anche nel palinsesto televisivo Mediaset. In particolare, Rete 4 trasmetterà uno speciale del Tg4 – Diario del Giorno condotto da Sabrina Scampini, a partire dalle 15.40 fino alle 18.55, per permettere ai telespettatori di seguire in diretta la cerimonia solenne e gli interventi delle principali autorità che saranno presenti. Un saluto doveroso a cui prenderà parte il Paese intero, unito davanti al dolore dell’Arma dei Carabinieri e delle famiglie colpite. Gli altri canali Mediaset, invece, manterranno invariata la loro programmazione offrendo al pubblico i consueti programmi previsti nel corso del pomeriggio.
