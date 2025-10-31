Questo celebre videogioco di guerra diventa un film: preparatevi a spargimenti di sangue
Ancora pochissime notizie in merito, tra cui quale versione del ventennale videogioco di guerra verrà scelta per essere tradotta sul grande schermo
È ufficiale: un famosissimo videogame di guerra di Activision avrà il proprio film ufficiale con un mastodontico progetto finanziato da Paramount. Per l’operazione sono stati ingaggiati due pesi massimi. Della sceneggiatura si occuperà Peter Berg, creativo dietro a grandi successi come Tulsa King, Mayor of Kingstown, Yellowstone e i suoi spin-off. Dietro alla macchina da presa, invece, Taylor Sheridan, che ha già trattato grandi storie di coraggio americane, come Lone Survivor (2013, basato sull’operazione Redwing in Afghanistan), Deepwater – Inferno sull’Oceano (2016, sulla catastrofe della Deepwater Horizon) e Boston – Caccia all’uomo (2016, sull’attentato alla maratona di Boston). Si può supporre che arriverà in streaming anche su Paramount+.
Paramount produrrà il film su Call of Duty
I fan di Call of Duty possono esultare: il film del famoso videogioco di guerra ha ufficialmente ottenuto il via libera. Luce verde per la produzione arrivato da Paramount, che ha affidato il progetto al duo Peter Berg e Taylor Sheridan. I due si conoscono bene, avendo già collaborato ai film Hell or High Water e Wind River. Questa volta devono unire le forze e le menti per sviluppare e produrre l’adattamento cinematografico di una delle serie di videogiochi più celebri e redditizie al mondo. Il loro coinvolgimento li vedrà impegnati entrambi alla scrittura della sceneggiatura, con Berg che assumerà successivamente anche la direzione del film. Entrambi figureranno anche tra i produttori. Sheridan per Paramount+ ha anche lavorato alla serie Lioness con Zoe Saldana.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La saga videoludica, da oltre 20 anni sugli scaffali di tutto il mondo, conta un numero infinito di titoli principali e spin-off. Con oltre 500 milioni di copie vendute in tutto il mondo e sedici anni consecutivi al primo posto nelle classifiche di vendita negli Stati Uniti, Call of Duty è uno dei franchise più redditizi del mondo. È ovviamente ancora presto per sapere quale storia verrà adattata sul grande schermo. Con oltre 22 titoli principali, la serie di videogame ha coperto un ampio spettro temporale, partendo dai conflitti storici delle Guerre Mondiali, passando per la Guerra Fredda, fino ad arrivare alle Advanced Warfare immaginarie del futuro. Il range possibile è quindi quasi infinito.
Potrebbe interessarti anche
Call of Duty al cinema, Paramount trasforma il videogame in un film live-action: è partito il totonomi
Paramount e Activision uniscono le forze per portare il videogioco Csul grande scher...
Dexter Resurrection 2: Michael C. Hall annuncia la seconda stagione con un video che grida vendetta
Michael C. Hall torna nei panni di Dexter: tra inseguimenti, segreti e un figlio sco...
Film e serie Tv imperdibili sulle piattaforme streaming, ma c'è un grosso problema: la sfida è appena iniziata
Ecco tutti i prezzi delle principali piattaforme di streaming dove vedere film, prog...
Su Paramount+ Vittoria Puccini mostra la sua anima oscura in un nuovo film da vedere assolutamente
Una fiaba moderna tra magia e speranza: dal 5 dicembre arriva “Incanto”, il nuovo fi...
Stallone torna da re, Tulsa King 3 arriva su Paramount+ con colpi e tradimenti: quando esce, trama e cast
Sylvester Stallone guida la terza stagione di Tulsa King, tra nuovi nemici, vecchie ...
La vita di Carlo Verdone tra caos familiare e sorprese pazzesche in questa serie Tv: il trailer è da urlo
Carlo Verdone torna sugli schermi ed è già caos: la stagione finale della serie Vita...
Crash Bandicoot: l'icona PlayStation arriva su Netflix con la serie tv da urlo
L'iconico Crash Bandicoot prepara il suo salto più bello e folle: Netflix realizzerà...
Ed Williams, morto l'attore di Una Pallottola Spuntata: i suoi film sono indimenticabili
Il celebre attore Ed Williams è morto all'età di 98 anni: è diventato famoso grazie ...