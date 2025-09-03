Call of Duty al cinema, Paramount trasforma il videogame in un film live-action: è partito il totonomi Paramount e Activision uniscono le forze per portare il videogioco Csul grande schermo con un blockbuster che promette scene mozzafiato: chi saranno gli attori?

Dopo anni di successo con i videogiochi, Call of Duty arriverà sul grande schermo grazie a un accordo tra Paramount e Activision per un film live-action. L’obiettivo è molto chiaro (ovviamente): trasformare adrenalina, suspense e narrazione della saga, che ha venduto oltre 500 milioni di copie, in un enorme successo commerciale capace di conquistare sia i fan i sempre, ovvero, gli appassionati più accaniti, e nuovi spettatori. Un’impresa che si preannuncia sì, ambiziosa, ma anche per niente semplice. Scopriamo tutti i dettagli.

Cosa sappiamo sul film live-action di Call Of Duty

Fan di tutto il mondo, preparatevi! Paramount ha siglato un accordo con Activision, editore di videogiochi di proprietà di Microsoft, per portare il franchise Call of Duty sul grande schermo. La casa di produzione svilupperà, produrrà e distribuirà un film live-action basato sull’universo del gioco, che include oltre 30 titoli principali dal 2003. Non sono stati rivelati i dettagli economici dell’accordo, che però consente alla Paramount di espandere l’universo di CoD anche attraverso cinema e TV. Al momento non ci sono informazioni sulla trama, ma il franchise è noto per gli sparatutto in prima persona a tema militare, con storie e personaggi interconnessi, come nella serie Black Ops, il cui settimo capitolo sarà pubblicato quest’autunno. L’accordo segue la fusione da 8 miliardi di dollari tra Paramount e Skydance e rientra in una serie di mosse strategiche della casa cinematografica, che ha attratto i creatori di Stranger Things e acquisito i diritti per eventi UFC per sette anni. Activision, ora parte di Microsoft Gaming, era stata acquistata due anni fa da Microsoft per 68,7 miliardi di dollari, ottenendo il controllo su Call of Duty.

C’è da dire che Hollywood ha spesso faticato negli adattamenti videoludici, ma recentemente ha avuto successi con film come Mortal Kombat, Super Mario Bros. e Minecraft Movie, e Paramount aveva già trionfato con Sonic the Hedgehog. Con Call of Duty, avrà accesso a un franchise che ha venduto 500 milioni di copie nel mondo e generato 30 miliardi di dollari nel 2022, mai adattato prima per cinema o TV.

Le parole ei presidenti di Paramount e Activision per il live-action

David Ellison, presidente e CEO di Paramount, ha dichiarato: "Da fan di lunga data di ‘Call of Duty’, questo è davvero un sogno che si avvera. Dalle prime campagne degli Alleati nel ‘Call of Duty’ originale, passando per ‘Modern Warfare’ e ‘Black Ops’, ho trascorso innumerevoli ore giocando a questo franchise che adoro. Essere stati incaricati da Activision e dai giocatori di tutto il mondo di portare questo straordinario universo narrativo sul grande schermo è un onore e una responsabilità che non prendiamo alla leggera."

Rob Kostich, presidente di Activision, ha aggiunto: "Nel corso della sua storia, ‘Call of Duty’ ha catturato la nostra immaginazione con un’azione incredibile e storie intense che hanno unito milioni di persone da tutto il mondo, e l’attenzione nel realizzare incredibili giochi ‘Call of Duty’ rimane incrollabile. Con Paramount, abbiamo trovato un partner fantastico con cui collaboreremo per portare quell’azione viscerale e mozzafiato sul grande schermo in un momento cinematografico decisivo. Il film onorerà e amplierà ciò che ha reso grande questo franchise fin dall’inizio, e non vediamo l’ora di iniziare."

Dove vedere in streaming il film di Beyond The Call Of Duty

C’è un film del 2016 intitolato Beyond The Call Of Duty, con Robert Woodley. Se disiderate guardarlo, lo trovate in streaming su Prime Video (ma non in lingua italiana poiché non è ancora disponibile nel nostro Paese).

