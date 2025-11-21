Call my agent, la reunion di Romanzo Criminale e Stefania Sandrelli nei nuovi episodi: anticipazioni e dove vederli
Tra set in subbuglio e vecchi torti, Stefania Sandrelli e la banda di Romanzo Criminale – La Serie accendono il terzo e quarto episodio di Call My Agent – Italia.
-
1/5
Due nuovi episodi tra humour, tensioni e set imprevedibili
A partire da venerdì 21 novembre Call My Agent – Italia torna con il terzo e il quarto episodio della nuova stagione, disponibili su Sky e in streaming su NOW. La serie continua a muoversi nel suo habitat naturale, quello del dietro le quinte del mondo dello spettacolo, dove ogni progetto, per quanto promettente, può trasformarsi in un campo minato. Anche questa settimana la CMA è alle prese con star pronte a rimettersi in gioco, produzioni delicate e registi che non fanno sconti a nessuno.
-
2/5
Stefania Sandrelli e la sfida con una giovane regista ribelle
Una delle protagoniste dei nuovi episodi è Stefania Sandrelli, decisa ad affiancare al suo lunghissimo curriculum una sfida nuova di zecca. L’occasione arriva grazie ad Antonia Aganor, giovane regista dai modi taglienti e amatissima dai festival. Lea, che segue Antonia da tempo, è convinta che l’incontro tra l’icona del cinema e la regista emergente possa rivelarsi un’accoppiata d’oro. Peccato che Antonia non ne voglia sapere. Il motivo è un vecchio torto che la regista non ha mai superato, mentre Stefania sembra non avere alcuna memoria dell’episodio. Da qui, una dinamica carica di risentimenti, orgoglio e diplomazia forzata, con gli agenti costretti a muoversi come equilibristi.
-
3/5
La reunion di Romanzo Criminale – La Serie degenera
L’altro grande arco narrativo dei nuovi episodi riguarda l’attesissima reunion del cast di Romanzo Criminale – La Serie. Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Alessandro Roia, Marco Bocci, Edoardo Pesce e Daniela Virgilio sono pronti a ritrovarsi sul set, ma le riprese prendono una piega decisamente imprevista. A complicare tutto c’è una “banda giovane”, una troupe di ragazzini che interpreta una versione più acerba e arrogante dei personaggi iconici e che fatica a distinguere la finzione dalla realtà. Il clima si surriscalda, gli scontri diventano inevitabili e la tensione rischia di far saltare il progetto. Per gli agenti della CMA diventa una corsa contro il tempo per evitare incidenti e arrivare sani e salvi al ciak finale. A rendere la giornata ancora più surreale, un cameo inconfondibile: Alessandro Borghese, che aggiunge una spruzzata di ironia a un set già esplosivo.
-
4/5
Nuove presenze e il lavoro sotterraneo della CMA
A sostenere il ritmo della serie ci sono ancora una volta Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico, che tornano rispettivamente nei panni di Vittorio, Lea e Gabriele. Al loro fianco troviamo i fidati assistenti Monica, Pierpaolo e Camilla, interpretati da Sara Lazzaro, Francesco Russo e Paola Buratto. Rientrano in scena anche Kaze, Emanuela Fanelli e Corrado Guzzanti, mentre continuano a muoversi nel mondo della CMA due volti aggiunti quest’anno: Nicolas Maupas, che interpreta se stesso, e Gianmarco Saurino, nel ruolo del mediatore tra Italia e Stati Uniti. Una squadra affiatata che si muove tra conflitti creativi, ripicche artistiche e star impossibili da gestire.
-
5/5
Verso gli ultimi episodi: le guest star finali
La serie si prepara a un finale di stagione altrettanto movimentato. Dopo le presenze di Luca Argentero, Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti e le guest di questa settimana, negli ultimi due episodi arriveranno Miriam Leone e il duo Ficarra e Picone, pronti a portare un ulteriore tocco di disordine nelle vite professionali degli agenti della CMA. Con un cast sempre più ricco e situazioni che sfiorano il paradosso, la terza stagione continua a mescolare con naturalezza satira, emozione e un realismo che rende irresistibile ogni nuova puntata.
