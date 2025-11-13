Call My Agent Italia 3 su SKY e NOW con Argentero e Leone è vero campo di battaglia Il cast di Call My Agent Italia 3 torna più agguerrito che mai, mentre guest star sorprendenti scatenano il caos. Tutti i dettagli sulla nuova stagione

Dal 14 novembre 2025 torna su Sky e in streaming su NOW la terza stagione di Call My Agent – Italia, serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar. Questa serie si è distinta sin da subito perché, con ironia e intelligenza, racconta il dietro le quinte dello showbiz italiano tra set impegnativi, provini complicati e talent imprevedibili. Il remake italiano del celebre Dix Pour Cent promette una stagione esilarante e piena di colpi di scena. Il cast è ricco di volti noti ma sono le guest star a portare quel tocco frizzante che la renderà speciale. Scopriamo tutti i dettagli.

Call My Agent Italia 3, tutto sulla nuova stagione della serie: trama e cast

Manca pochissimo all’uscita in streaming su Sky e NOW di Call My Agent 3 Italia, terza stagione dell’irriverente serie che mostra il dietro le quinte del mondo dello spettacolo italiano, in chiave ironica ma anche intelligente. Ma cosa vedremo in questi nuovi sei episodi? Ebbene, la trama ruota attorno ai cambiamenti alla CMA dopo la scomparsa di Elvira. Con l’arrivo imminente di UBA, la più grande agenzia mondiale, Vittorio, Lea e Gabriele si preparano a difendere la loro agenzia. Tra sfide professionali, amori nascosti, relazioni complicate e imprevisti, i tre agenti e i loro assistenti dovranno affrontare una corsa contro il tempo per salvare il futuro della CMA.

La nuova stagione, ambientata nelle location più belle ed esclusive di Roma, vede il ritorno nel cast dei protagonisti delle prime due stagioni: Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico, i quali riprendono i loro ruoli di Vittorio, Lea e Gabriele appassionati e talentuosi. Con loro ci sono gli assistenti Monica, Pierpaolo e Camilla. Tra i nuovi episodi ritornano anche Kaze (Sofia), Emanuela Fanelli (Luana Pericoli) e Corrado Guzzanti, insieme a numerosi cameo di guest star di cui vi parleremo nel prossimo paragrafo.

Call My Agent Italia 3: chi sono le guest star e che ruoli avranno

Ora però, arriviamo al punto più ‘curioso’ e interessante: chi sono le guest star che vedremo e che ruoli avranno. Nei nuovi episodi, la vita degli agenti e dei loro assistenti si complica con l’arrivo di numerosi volti famosi nei panni di se stessi:

Luca Argentero valuta di dedicarsi alla famiglia (sfinito da chi lo chiama sempre ‘Doc’);

valuta di dedicarsi alla famiglia (sfinito da chi lo chiama sempre ‘Doc’); Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti interpretano madre e figlia alle quali viene proposto un musical; Stefania Sandrelli cerca una nuova sfida;

e interpretano madre e figlia alle quali viene proposto un musical; Stefania Sandrelli cerca una nuova sfida; Il cast di Romanzo Criminale – La serie (Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia, Daniela Virgilio) si riunisce per un incontro sorprendente;

di Romanzo Criminale – La serie (Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia, Daniela Virgilio) si riunisce per un incontro sorprendente; Miriam Leone torna sul set dopo la maternità, spesso in ruoli di madre;

torna sul set dopo la maternità, spesso in ruoli di madre; Ficarra & Picone affrontano una crisi alla vigilia dei 30 anni di carriera.

affrontano una crisi alla vigilia dei 30 anni di carriera. Nicolas Maupas e Gianmarco Saurino ;

e ; Cristina Marino

Simon & the Stars ;

; Matteo Giuggioli ;

; Elia Nuzzolo ;

; Alessandro Borghese ;

; Tananai ;

; Giorgia

In cosa consiste Call My Agent Italia?

Call My Agent Italia è l’adattamento italiano del format francese Dix Pour Cent. La serie offre uno sguardo ironico e curato sul mondo dello spettacolo attraverso l’agenzia romana immaginaria CMA (Claudio Maiorana Agency). I protagonisti, agenti e assistenti, gestiscono carriere di star italiane tra ingaggi, provini, contratti e imprevisti, mentre la serie esplora anche le loro vite private, conflitti, ambizioni e compromessi.

Dove vedere in streaming tutte le stagioni di Call My Agent Italia

In attesa della terza stagione, che uscirà venerdì 14 novembre 2025, potrete (ri)vedere sia la prima che la seconda in streaming su NOW, dove approderà anche l’ultima.

