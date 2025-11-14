Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Potrebbe interessarti anche

Call My Agent e Joe Bastianich

Sky e Now, le uscite di novembre 2025: tornano Joe Bastianich e i Vip di Call my agent

Tra thriller psicologici, docu-film emozionanti e ritorni amatissimi, novembre su Sk...
Call My Agent Italia 3, cast , guest star, trama e quando esce la terza stagione della serie in streaming su NOW

Luca Argentero e Miriam Leone 'coppia di fatto' ma il vero campo di battaglia è su Sky e NOW TV

Il cast di Call My Agent Italia 3 torna più agguerrito che mai, mentre guest star so...
Màkari

Le serie TV in onda stasera, domenica 2 novembre 2025: da Màkari a Call my agent, cosa vedere

Scoprite le migliori serie tv disponibili nella serata di domenica 2 novembre 2025: ...
Now You See Me 3 oggi al cinema - Libere Recensioni

Now You See Me 3, Libere Recensioni: c'è ancora magia, anche dopo 10 anni

A quasi un decennio di distanza torna la saga dei maghi rapinatori, questa volta all...
Maxton Hall 2, quando escono in streaming su Prime Video tutti gli episodi della seconda stagione della serie

Maxton Hall 2, torna la passione tra Ruby e James tra tradimenti e vendette: quando escono i nuovi episodi

Il teen drama più amato d’Europa torna su Prime Video: gli indimenticabili Ruby e Ja...
Taylor Swift, pubblicato il trailer della docuserie The End of an Era, che uscirà in streaming su Disney+

Taylor Swift è una forza della natura nel trailer di The End of an Era: i segreti del tour da record

Dal dietro le quinte dei concerti al lato più personale e intimo di Taylor Swift: il...
Diamanti: home video, streaming, cast, le location e tutte le curiosità sul film di Ferza Ozpetek

Luisa Ranieri incanta in questo film tutto al femminile che accende sorrisi e lacrime

La pellicola campione d'incassi del 2024 riporta il cineasta turco-italiano nella di...
Il Commissario Montalbano

Il Commissario Montalbano, i 10 migliori episodi della serie gialla su RaiPlay

Pronto a riscoprire le avventure più emozionanti del Commissario di Vigata? Ecco gli...
Se non avessi mai visto il sole serie netflix quando esce, trama, cast in streaming

Netflix lancia una nuova serie Tv da brividi: inquietudine e passione accompagnano tutti gli episodi

Un incontro tra una documentarista e un assassino apre le porte a sogni inquieti e v...

ENEL

Cliente Enel?

Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026

LEGGI

Personaggi

Laila Hasanovic

Laila Hasanovic
Anita Mazzotta

Anita Mazzotta
Rasha Younes

Rasha Younes
Jonas Pepe

Jonas Pepe
Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo
Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963