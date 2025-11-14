Chiara Calabrò 1 /5 La CMA riapre i battenti A partire da venerdì 14 novembre, su Sky e in streaming su NOW, tornano le porte spalancate della CMA, l’agenzia più amata del piccolo schermo. Call my agent - Italia inizia questa terza stagione con lo stesso mix di ironia, emozione e scompiglio, raccontando un dietro le quinte del mondo dello showbiz in cui ogni giornata è un equilibrio instabile tra genialità e disastro.

Chiara Calabrò 2 /5 Un inizio stellare con Luca Argentero Il primo episodio della nuova stagione ha come grande protagonista Luca Argentero, che interpreta se stesso in un momento delicato della carriera. Dopo l’uscita di scena di Elvira, la direzione dell’agenzia è vacante e chi riuscirà a riportare Argentero alla CMA conquisterà il ruolo di capo. Peccato che l’attore abbia deciso di lasciare tutto per dedicarsi alla famiglia: una scelta che accende una vera e propria battaglia tra Vittorio, Lea e Gabriele, disposti a tutto pur di aggiudicarsi il talento più conteso del momento. A rendere il tutto ancora più frizzante, i camei di Simon & The Stars e Cristina Marino.

Chiara Calabrò 3 /5 Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti uniscono le forze Nel secondo episodio arriva una coppia imperdibile: Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Le due dovrebbero infatti ricevere nella serie una proposta interessante: interpretare insieme una serie musical ispirata a Mamma Mia! degli ABBA. Ma la complicità familiare non è sempre facile da gestire. Le due si trovano così, una all’insaputa dell’altra, a sabotare il progetto pur di non recitare fianco a fianco. I loro agenti, Gabriele e Lea, non hanno però alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire un’occasione così importante, e faranno di tutto per convincerle a restare.

Chiara Calabrò 4 /5 Un cast tra conferme e nuovi ingressi Tornano i volti che il pubblico ha imparato ad amare: Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico, ancora nei panni degli agenti Vittorio, Lea e Gabriele, mentre accanto a loro ritroviamo Sara Lazzaro, Francesco Russo e Paola Buratto come assistenti. Non mancano Kaze, Emanuela Fanelli e Corrado Guzzanti, che aggiungono come sempre gag e ironia alle dinamiche dell’agenzia. Tra le novità, due ingressi importanti: Nicolas Maupas, nei panni di se stesso, e Gianmarco Saurino, interprete di un mediatore tra Italia e Stati Uniti.