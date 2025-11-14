Argentero e Hunziker uniscono le forze su Now Tv: Call My Agent 3 spiazza con i primi due episodi
Torna il dietro le quinte dello showbiz italiano, con la guerra tra agenti, star e imprevisti. Tre grandi volti accendono i primi due episodi della nuova stagione: le anticipazioni.
La CMA riapre i battenti
A partire da venerdì 14 novembre, su Sky e in streaming su NOW, tornano le porte spalancate della CMA, l’agenzia più amata del piccolo schermo. Call my agent - Italia inizia questa terza stagione con lo stesso mix di ironia, emozione e scompiglio, raccontando un dietro le quinte del mondo dello showbiz in cui ogni giornata è un equilibrio instabile tra genialità e disastro.
Un inizio stellare con Luca Argentero
Il primo episodio della nuova stagione ha come grande protagonista Luca Argentero, che interpreta se stesso in un momento delicato della carriera. Dopo l’uscita di scena di Elvira, la direzione dell’agenzia è vacante e chi riuscirà a riportare Argentero alla CMA conquisterà il ruolo di capo. Peccato che l’attore abbia deciso di lasciare tutto per dedicarsi alla famiglia: una scelta che accende una vera e propria battaglia tra Vittorio, Lea e Gabriele, disposti a tutto pur di aggiudicarsi il talento più conteso del momento. A rendere il tutto ancora più frizzante, i camei di Simon & The Stars e Cristina Marino.
Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti uniscono le forze
Nel secondo episodio arriva una coppia imperdibile: Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Le due dovrebbero infatti ricevere nella serie una proposta interessante: interpretare insieme una serie musical ispirata a Mamma Mia! degli ABBA. Ma la complicità familiare non è sempre facile da gestire. Le due si trovano così, una all’insaputa dell’altra, a sabotare il progetto pur di non recitare fianco a fianco. I loro agenti, Gabriele e Lea, non hanno però alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire un’occasione così importante, e faranno di tutto per convincerle a restare.
Un cast tra conferme e nuovi ingressi
Tornano i volti che il pubblico ha imparato ad amare: Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico, ancora nei panni degli agenti Vittorio, Lea e Gabriele, mentre accanto a loro ritroviamo Sara Lazzaro, Francesco Russo e Paola Buratto come assistenti. Non mancano Kaze, Emanuela Fanelli e Corrado Guzzanti, che aggiungono come sempre gag e ironia alle dinamiche dell’agenzia. Tra le novità, due ingressi importanti: Nicolas Maupas, nei panni di se stesso, e Gianmarco Saurino, interprete di un mediatore tra Italia e Stati Uniti.
Le guest star dei prossimi episodi
La nuova stagione vedrà come sfondo sempre una Roma elegante e mondana, che fa da cornice alle avventure dei protagonisti e ai camei delle star. Dopo Argentero, Hunziker e Ramazzotti, vedremo infatti Stefania Sandrelli, il cast di Romanzo Criminale – La Serie, Miriam Leone e il duo Ficarra & Picone.
