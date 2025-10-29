Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

 George Clooney protagonista su Netfix nel film tratto dal celebre cult francese

Da serie super amata a film-evento: Netflix riunisce il cast originale e accoglie come protagonista una star internazionale, tra colpi di scena e risate.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ebbene sì, le notizie che stanno circolando nelle ultime ore, sembrerebbero vere: un celebre cult televisivo francese sta per fare un passo importante ovvero, passare sul grande schermo con un film targato Netflix, e non è tutto. A quanto pare, ci sarebbero tante star internazionali coinvolte nel progetto, che porteranno una nuova nuova energia all’interno della storia tanto amata dal pubblico. Tra vecchi volti e possibili guest, il protagonista della pellicola sarebbe stato scelto e il nome vi sorprenderà. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Il cult Call Me Agent diventa un film per Netflix: cosa sappiamo

Vi abbiamo già tenuto troppo sulle spine, quindi basta giri di parole: George Clooney entrerà a far parte del cast di Call My Agent! The Movie, le cui riprese sono iniziate a Parigi a ottobre. L’attore ha confermato la partecipazione durante un’intervista a Le Parisien. Anche Eva Longoria sarebbe in trattative per un cameo, mentre la sua società, UnbeliEVAble Entertainment, è coinvolta nella versione spagnola della serie. Il film vedrà il ritorno del cast originale: Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel, Liliane Rovère, Fanny Sidney, Laure Calamy e Nicolas Maury. La pellicola racconterà di Andréa Martel (Cottin) che, dopo aver lasciato la carriera di agente per diventare autrice, dovrà riunire la vecchia squadra a causa di abbandoni dell’ultimo minuto. Per quanto riguarda la data di uscita del film, non sappiamo quando sarà perché, come avrete capito, il progetto è alle primissime fasi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Contemporaneamente, la terza stagione di Call My Agent – Italia sarà disponibile dal 14 novembre su Sky e NOW.

Dix Pour Cent (Chiami Il Mio Agente!): curiosità sulla serie francese

Essendo un piccolo ‘gioiello’ della televisione francese, vi sveliamo qualche curiosità sulla serie francese. Il titolo Dix Pour Cent ("Dieci Per Cento") prende il nome dal fatto che in Francia è usato per indicare una commissione che un agente riceve sul compenso dell’attore. L’idea originale è di Dominique Besnehard, ex agente e produttore francese, mentre Herrero ne è la creatrice. La serie racconta con ironia (ma anche con intensità) il mondo delle agenzie di talenti a Parigi e include camei di attori che interpretano sé stessi o versioni caricaturali. Le location sono legate a Parigi: l’agenzia fittizia "ASK" si trova al 149 di rue Saint‑Honoré, vicino a Louvre e Palais‑Royal, mentre gli interni sono girati negli studi di Aubervilliers. La serie mostra anche strade, caffè, bar, monumenti e set cinematografici parigini. Noi continueremo ad aggiornarvi sui nuovi sviluppi.

Potrebbe interessarti anche

Film e serie tv palinsesto Sky 2026

Sky punta alle stelle per il 2026, film e serie tv da urlo: da Muccino a Clint Eastwood e Ron Howard

La programmazione streaming della nuova stagione è ricchissima: tante serie e cinema...
Call My Agent e Joe Bastianich

Sky e Now, le uscite di novembre 2025: tornano Joe Bastianich e i Vip di Call my agent

Tra thriller psicologici, docu-film emozionanti e ritorni amatissimi, novembre su Sk...
5 serie TV cult su Netflix per fare un tuffo nei primi anni 2000 da vedere in streaming

5 serie TV su Netflix per fare un tuffo nel passato: i grandi cult da vedere

Ecco 5 serie TV disponibili in streaming su Netflix per rivivere i primi anni 2000: ...
L'attrice de Il Segreto inconfondibile in questa serie tv su Netflix tratta da una (drammatica) storia vera

L'attrice de Il Segreto scombussola i cuori in questo film su Netflix tratto da una (drammatica) storia vera

Susana Abaitua, volto di punta del cinema spagnolo, è protagonista di un film che ri...
Kennedy, Netflix ha annunciato una serie drammatica sulla celebre famiglia americana

Netflix riporta in vita il mito dei Kennedy con Michael Fassbender: la serie sulla famiglia più leggendaria d’America

Dai salotti di Boston alla Casa Bianca: Netflix riporta in vita la leggenda dei Kenn...
Sara - La Donna Nell'Ombra, Teresa Saponangelo protagonista della serie in streaming su Netflix

Su Netflix, il film con Teresa Saponangelo vi terrà con il fiato sospeso

Su Netflix c'è un thriller italiano che non vi deluderà: Teresa Saponangelo protagon...
luisa_ranieri

Luisa Ranieri straordinaria in questo film su Netflix che celebra l’amore libero e il desiderio

Luisa Ranieri incanta in Nuovo Olimpo, il film di Ozpetek disponibile su Netflix: am...
A House of Dynamite, trama del film in streaming su Netflix

"Più pauroso di tanti film horror": su Netflix questo film ha scalato le classifiche ed è stato criticato dal Pentagono

Questo nuovo film approdato su Netflix a fine ottobre ha già scalato le classifiche ...
Tutti Tranne Te, spiegazione finale del film Netflix che ha superato 30 Notti Col Mio Ex

Tutti Tranne Te su Netflix: il finale fa impazzire i fan e supera un film italiano acclamato dagli utenti

Dal caos del matrimonio alla rivelazione finale, il film Netflix Tutti Tranne Te mos...

Gattinoni Travel

Idee di viaggio da vivere

Lisbona, New York, Oman, Costa Rica e tante altre destinazioni

LEGGI

Personaggi

Fiorenzo Madonna

Fiorenzo Madonna
L'attore Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon
Francesca Albanese

Francesca Albanese
Claudia Cardinale

Claudia Cardinale

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963