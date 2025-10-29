George Clooney protagonista su Netfix nel film tratto dal celebre cult francese
Da serie super amata a film-evento: Netflix riunisce il cast originale e accoglie come protagonista una star internazionale, tra colpi di scena e risate.
Ebbene sì, le notizie che stanno circolando nelle ultime ore, sembrerebbero vere: un celebre cult televisivo francese sta per fare un passo importante ovvero, passare sul grande schermo con un film targato Netflix, e non è tutto. A quanto pare, ci sarebbero tante star internazionali coinvolte nel progetto, che porteranno una nuova nuova energia all’interno della storia tanto amata dal pubblico. Tra vecchi volti e possibili guest, il protagonista della pellicola sarebbe stato scelto e il nome vi sorprenderà. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Il cult Call Me Agent diventa un film per Netflix: cosa sappiamo
Vi abbiamo già tenuto troppo sulle spine, quindi basta giri di parole: George Clooney entrerà a far parte del cast di Call My Agent! The Movie, le cui riprese sono iniziate a Parigi a ottobre. L’attore ha confermato la partecipazione durante un’intervista a Le Parisien. Anche Eva Longoria sarebbe in trattative per un cameo, mentre la sua società, UnbeliEVAble Entertainment, è coinvolta nella versione spagnola della serie. Il film vedrà il ritorno del cast originale: Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel, Liliane Rovère, Fanny Sidney, Laure Calamy e Nicolas Maury. La pellicola racconterà di Andréa Martel (Cottin) che, dopo aver lasciato la carriera di agente per diventare autrice, dovrà riunire la vecchia squadra a causa di abbandoni dell’ultimo minuto. Per quanto riguarda la data di uscita del film, non sappiamo quando sarà perché, come avrete capito, il progetto è alle primissime fasi.
Contemporaneamente, la terza stagione di Call My Agent – Italia sarà disponibile dal 14 novembre su Sky e NOW.
Dix Pour Cent (Chiami Il Mio Agente!): curiosità sulla serie francese
Essendo un piccolo ‘gioiello’ della televisione francese, vi sveliamo qualche curiosità sulla serie francese. Il titolo Dix Pour Cent ("Dieci Per Cento") prende il nome dal fatto che in Francia è usato per indicare una commissione che un agente riceve sul compenso dell’attore. L’idea originale è di Dominique Besnehard, ex agente e produttore francese, mentre Herrero ne è la creatrice. La serie racconta con ironia (ma anche con intensità) il mondo delle agenzie di talenti a Parigi e include camei di attori che interpretano sé stessi o versioni caricaturali. Le location sono legate a Parigi: l’agenzia fittizia "ASK" si trova al 149 di rue Saint‑Honoré, vicino a Louvre e Palais‑Royal, mentre gli interni sono girati negli studi di Aubervilliers. La serie mostra anche strade, caffè, bar, monumenti e set cinematografici parigini. Noi continueremo ad aggiornarvi sui nuovi sviluppi.
