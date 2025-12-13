Trova nel Magazine
Atalanta-Cagliari, stasera in diretta TV: dove vederla, Sky o Dazn, orario, streaming

Dove vedere il calcio in TV sabato 13 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Premier e Bundesliga sui canali Sky, Primavera su Sportitalia.

Redazione

Atalanta Cagliari in Tv 13 dicembre dove vederla
Raiplay

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In serata spicca la Serie A con Atalanta-Cagliari, nel pomeriggio occhi sulla Premier con Liverpool-Brighton, mentre per gli appassionati dei giovani c’è il Primavera su Sportitalia.

Serie A protagonista su Sky: Atalanta-Cagliari illumina la prima serata

Su Sky Sport 1 il pomeriggio si accende alle 16:00 con Liverpool-Brighton (Premier League), seguito alle 18:30 dalla Bundesliga con Bayer Leverkusen-Colonia. In prima serata, alle 20:45, appuntamento con la Serie A: Atalanta-Cagliari.

Sui canali Sky Sport Arena la giornata si apre alle 13:00 con Karlsruher SC-SC Paderborn (Bundesliga). Alle 16:00 spazio alla Premier League con Chelsea-Everton, quindi alle 18:30 Burnley-Fulham e, in chiusura, alle 21:00 Arsenal-Wolverhampton.

Su Sky Sport Max alle 15:30 va in scena la Bundesliga con Eintracht-Augsburg, mentre alle 19:00 tocca alla Ligue 1 con Metz-PSG.

Su Sky Sport Calcio doppio appuntamento di Serie C nel pomeriggio: alle 14:30 Az Picerno-Salernitana e alle 17:30 Forlì-Carpi, poi alle 20:45 ancora Serie A con Atalanta-Cagliari.

Su Sky Sport Mix spazio alla Serie C con due incontri: alle 14:30 Campobasso-Perugia e alle 17:30 Alcione Milano-Virtus Verona.

Altre proposte: Serie A su DAZN e il Primavera su Sportitalia

Su DAZN triplo appuntamento con la Serie A: alle 15:00 Torino-Cremonese, alle 18:00 Parma-Lazio e alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Ampio spazio anche alla Serie B: alle 15:00 Juve Stabia-Empoli, Reggiana-Padova, Spezia-Modena, Sudtirol-Bari e Venezia-Monza; a seguire alle 17:15 Catanzaro-Avellino e alle 19:30 Cesena-Mantova.

Su Sportitalia si parte all’01:00 con la Liga Profesional argentina: Racing-Estudiantes. Poi spazio al campionato Primavera 1: alle 11:00 Frosinone-Lecce, alle 13:00 Inter-Cagliari e alle 15:00 Atalanta-Cremonese.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

