Spagna-Arabia Saudita, i Mondiali 2026 oggi in diretta TV: canale, orario, streaming e dove vederle l'altro big-match in chiaro Scoprite le migliori partite di domenica 21 giugno 2026: Mondiali 2026 su Rai e DAZN e U-15 Serie A su Sky

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La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalle sfide dei Mondiali 2026 in più fasce orarie, alla vetrina dei giovani talenti. Tra le opzioni: il grande appuntamento serale in chiaro su Rai 1, una maratona dedicata su DAZN e il calcio giovanile su Sky Sport Calcio.

Grande calcio sulla Rai: Belgio-Iran in prima serata

Sulla Rai 1 appuntamento con i Mondiali 2026: alle 21:00 riflettori su Belgio-Iran, partita di grande interesse per gli equilibri del girone e perfetta per chiudere la domenica all’insegna delle nazionali.

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Altre proposte: Mondiali 2026 su DAZN dalla notte alla prima serata

Su DAZN la giornata mondiale parte a 00:00 con Uruguay-Capo Verde e prosegue alle 03:00 con Nuova Zelanda-Egitto; nel pomeriggio, alle 18:00, spazio a Spagna-Arabia Saudita, mentre in serata alle 21:00 torna protagonista Belgio-Iran, per un palinsesto che copre tutte le fasce orarie.

Calcio giovanile su Sky: U-15 Serie A su Sky Sport Calcio

Su Sky Sport Calcio i riflettori sono puntati sui Campionati Nazionali Giovanili SGS con U-15 Serie A, in programma alle 18:00: un’occasione per seguire da vicino i protagonisti di domani e scoprire nuove promesse.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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