Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 8 novembre 2025
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalla Serie A con Juventus-Torino e Parma-Milan, alla Premier League con Tottenham-Manchester United, fino al calcio giovanile con le sfide di Primavera 1 su Sportitalia. Un palinsesto ricchissimo per tutti i gusti e per ogni momento della giornata.
Altre proposte: Serie A su DAZN e Primavera su Sportitalia
Appuntamento di Serie A su Sky: Parma-Milan in evidenza
Altre proposte: Serie A su DAZN e Primavera su Sportitalia
DAZN scandisce il sabato di Serie A: alle 15:00 doppio appuntamento con Como-Cagliari e Lecce-Verona, alle 18:00 spazio a Juventus-Torino, e in serata alle 20:45 si chiude con Parma-Milan. Non manca una ricca offerta di Serie B: alle 15:00 cinque sfide da seguire, Empoli-Catanzaro, Frosinone-Modena, Mantova-Padova, Reggiana-Virtus Entella e Sudtirol-Carrarese; a seguire Juve Stabia-Palermo alle 17:15 e Venezia-Sampdoria alle 19:30.
Sportitalia apre la giornata con la Primavera 1: Sassuolo-Lazio alle 11:00 e Milan-Juventus alle 13:00. Nel primo pomeriggio spazio anche alla Saudi League con Neom-Al Nassr alle 14:50.
Appuntamento di Serie A su Sky: Parma-Milan in evidenza
Sky Sport 1 propone in prima serata Parma-Milan alle 20:45, match di cartello della Serie A per chiudere al meglio il sabato calcistico.
Su Sky Sport Calcio il pomeriggio è nel segno della Premier League: Tottenham-Manchester United alle 13:30 apre il programma, seguito da Everton-Fulham alle 16:00 e Sunderland-Arsenal alle 18:30; in notturna spazio anche alla Serie A con Parma-Milan alle 20:45.
Su Sky Sport Max si parte con la Serie C: Ravenna-Torres alle 17:30, poi in serata la Premier League con Chelsea-Wolverhampton alle 21:00.
