Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 8 novembre: la serie A torna con Juventus-Torino e Lecce-Verona

Scoprite le migliori partite di sabato 8 novembre 2025: dalla Serie A su DAZN e Sky alla Premier League su Sky

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 8 novembre: la serie A torna con Juventus-Torino e Lecce-Verona

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 8 novembre 2025

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalla Serie A con Juventus-Torino e Parma-Milan, alla Premier League con Tottenham-Manchester United, fino al calcio giovanile con le sfide di Primavera 1 su Sportitalia. Un palinsesto ricchissimo per tutti i gusti e per ogni momento della giornata.

Altre proposte: Serie A su DAZN e Primavera su Sportitalia

DAZN scandisce il sabato di Serie A: alle 15:00 doppio appuntamento con Como-Cagliari e Lecce-Verona, alle 18:00 spazio a Juventus-Torino, e in serata alle 20:45 si chiude con Parma-Milan. Non manca una ricca offerta di Serie B: alle 15:00 cinque sfide da seguire, Empoli-Catanzaro, Frosinone-Modena, Mantova-Padova, Reggiana-Virtus Entella e Sudtirol-Carrarese; a seguire Juve Stabia-Palermo alle 17:15 e Venezia-Sampdoria alle 19:30.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Sportitalia apre la giornata con la Primavera 1: Sassuolo-Lazio alle 11:00 e Milan-Juventus alle 13:00. Nel primo pomeriggio spazio anche alla Saudi League con Neom-Al Nassr alle 14:50.

Appuntamento di Serie A su Sky: Parma-Milan in evidenza

Sky Sport 1 propone in prima serata Parma-Milan alle 20:45, match di cartello della Serie A per chiudere al meglio il sabato calcistico.

Su Sky Sport Calcio il pomeriggio è nel segno della Premier League: Tottenham-Manchester United alle 13:30 apre il programma, seguito da Everton-Fulham alle 16:00 e Sunderland-Arsenal alle 18:30; in notturna spazio anche alla Serie A con Parma-Milan alle 20:45.

Su Sky Sport Max si parte con la Serie C: Ravenna-Torres alle 17:30, poi in serata la Premier League con Chelsea-Wolverhampton alle 21:00.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Lo sport in TV oggi, sabato 8 novembre 2025: scontro acceso con Parma-Milan e spazio alla Formula 1

Lo sport in TV oggi, sabato 8 novembre 2025: scontro acceso con Parma-Milan e spazio alla Formula 1

Scoprite i migliori eventi sportivi di questo sabato: dalla Serie A con Parma-Milan,...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 1 novembre: dove vedere Napoli-Como in diretta TV

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 1 novembre: dove vedere Napoli-Como in diretta TV

Scoprite le migliori partite di sabato 1 novembre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn ...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 18 ottobre 2025: torna la serie A, da non perdere Monza-Juventus

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 18 ottobre 2025: torna la serie A, da non perdere Monza-Juventus

Scoprite le migliori partite di sabato 18 ottobre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn ...
Il calcio in TV oggi, le partite di sabato 25 ottobre: dove vedere Cremonese-Atalanta e Chelsea-Sunderland

Il calcio in TV oggi, le partite di sabato 25 ottobre: dove vedere Cremonese-Atalanta e Chelsea-Sunderland

Un sabato di grande calcio tra Serie A, Premier e top campionati europei: tutte le p...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di lunedì 3 novembre 2025: dove vedere Lazio-Cagliari e Sassuolo-Genoa

Il calcio in TV oggi, la programmazione di lunedì 3 novembre 2025: dove vedere Lazio-Cagliari e Sassuolo-Genoa

Scoprite le migliori partite di lunedì 3 novembre 2025: Italia U17 su Rai Sport e la...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di domenica 2 novembre 2025: dove vedere Manchester City-Bournemouth

Il calcio in TV oggi: la programmazione di domenica 2 novembre 2025: dove vedere Manchester City-Bournemouth

Dalla Serie A su Dazn e Sky alle sfide di Premier, Bundesliga e Serie C: tutti gli o...
Lo sport in TV oggi, sabato 1 novembre 2025: dove vedere Tottenham-Chelsea e Liverpool-Aston Villa in diretta

Lo sport in TV oggi, sabato 1 novembre 2025: dove vedere Tottenham-Chelsea e Liverpool-Aston Villa in diretta

Dal big match di Serie A Cremonese-Juventus su Sky alle WTA Finals di Riyadh e alle ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 24 ottobre 2025. Il Milan cerca la fuga, i nerazzurri non possono permetterlo

Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 24 ottobre 2025. Il Milan cerca la fuga, i nerazzurri non possono permetterlo

Le migliori partite in onda venerdì 24 ottobre 2025: subito un match fondamentale co...
Il calcio in TV oggi, domenica 26 ottobre 2025: dove vedere Fiorentina-Bologna e Aston Villa-Manchester City

Il calcio in TV oggi, domenica 26 ottobre 2025: dove vedere Fiorentina-Bologna e Aston Villa-Manchester City

Scoprite le migliori partite di domenica 26 ottobre 2025: dalla Serie A su DAZN alle...

Immobiliare Davoli

Casa in Sardegna?

Ecco perché è una scelta patrimoniale strategica e solida nel tempo

LEGGI

Personaggi

Marco Borriello

Marco Borriello
Aldo Baglio

Aldo Baglio
Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi
L'attore Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963