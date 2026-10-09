Il calcio in TV oggi, venerdì 9 ottobre: ripartono Serie B e Bundesliga. Dove vedere le partite live Scoprite le migliori partite di venerdì 9 ottobre 2026: dalla Bundesliga su Sky alla Serie B su DAZN

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Scoprite le migliori partite di venerdì 9 ottobre 2026: dalla Bundesliga su Sky alla Serie B su DAZN

La giornata di oggi offre una vasta scelta partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In evidenza il grande calcio tedesco con la Bundesliga su Sky, la sfida di Serie B su DAZN e il calcio internazionale su Sportitalia tra Arabia Saudita e Argentina.

Grande calcio su Sky: la Bundesliga accende la serata con Borussia Dortmund-Werder Brema

Su Sky Sport Calcio alle 20:30 riflettori puntati sulla Borussia Dortmund-Werder Brema, appuntamento di Bundesliga che promette intensità e spettacolo nella cornice del calcio tedesco.

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Su Sky Sport 1 pomeriggio e serata ricchi: alle 18:30 spazio alla Heidenheim-Kaiserslautern dalla 2. Bundesliga, mentre alle 20:30 tocca alla Union Brescia-Pro Vercelli per una sfida di Serie C che mette in palio punti pesanti.

Altre proposte: tra Serie B su DAZN e calcio internazionale su Sportitalia

Su DAZN alle 20:30 appuntamento con la Avellino-Sampdoria, gara di Serie B che promette intensità e agonismo in una serata dal sapore tutto italiano.

Su Sportitalia doppio fronte internazionale: alle 20:00 in campo la Al Nassr-Diriyah dalla Saudi League, mentre a seguire, alle 00:30, riflettori sull’Argentina con Istituto-Boca Juniors per la Liga Profesional.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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