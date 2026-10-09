Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Il calcio in TV oggi, venerdì 9 ottobre: ripartono Serie B e Bundesliga. Dove vedere le partite live

Scoprite le migliori partite di venerdì 9 ottobre 2026: dalla Bundesliga su Sky alla Serie B su DAZN

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Lo stadio Marassi di Genova
ANSA

Scoprite le migliori partite di venerdì 9 ottobre 2026: dalla Bundesliga su Sky alla Serie B su DAZN

La giornata di oggi offre una vasta scelta partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In evidenza il grande calcio tedesco con la Bundesliga su Sky, la sfida di Serie B su DAZN e il calcio internazionale su Sportitalia tra Arabia Saudita e Argentina.

Grande calcio su Sky: la Bundesliga accende la serata con Borussia Dortmund-Werder Brema

Su Sky Sport Calcio alle 20:30 riflettori puntati sulla Borussia Dortmund-Werder Brema, appuntamento di Bundesliga che promette intensità e spettacolo nella cornice del calcio tedesco.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Sky Sport 1 pomeriggio e serata ricchi: alle 18:30 spazio alla Heidenheim-Kaiserslautern dalla 2. Bundesliga, mentre alle 20:30 tocca alla Union Brescia-Pro Vercelli per una sfida di Serie C che mette in palio punti pesanti.

Altre proposte: tra Serie B su DAZN e calcio internazionale su Sportitalia

Su DAZN alle 20:30 appuntamento con la Avellino-Sampdoria, gara di Serie B che promette intensità e agonismo in una serata dal sapore tutto italiano.

Su Sportitalia doppio fronte internazionale: alle 20:00 in campo la Al Nassr-Diriyah dalla Saudi League, mentre a seguire, alle 00:30, riflettori sull’Argentina con Istituto-Boca Juniors per la Liga Profesional.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 29 agosto 2026, da Juventus-Parma a Fiorentina-Frosinone

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 29 agosto 2026, da Juventus-Parma a Fiorentina-Frosinone

Scoprite le migliori partite di sabato 29 agosto 2026: dalla Serie A su Dazn alla Pr...
Il calcio in TV oggi, dove vedere Cagliari-Inter e Napoli-Como in diretta: orario, canale, streaming

Il calcio in TV oggi, dove vedere Cagliari-Inter e Napoli-Como in diretta: orario, canale, streaming

Dalla Serie A su DAZN alla Premier League su Sky: tutti gli orari di domenica 30 ago...
Mateo Pellegrino, attaccante della Fiorentina

Il calcio in TV oggi, venerdì 11 settembre: torna la Serie A con Venezia-Fiorentina. Dove vederla live

Scoprite le migliori partite di venerdì 11 settembre 2026: dalla Serie A su DAZN all...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 10 ottobre 2026: da Inter-Parma a Genoa-Fiorentina

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 10 ottobre 2026: da Inter-Parma a Genoa-Fiorentina

Scoprite le migliori partite di sabato 10 ottobre 2026: dalla Serie A su Sky alle sf...
Domenico Berardi in azione contro il Monza

Il calcio in TV oggi, venerdì 18 settembre: riparte la Serie A con Monza-Sassuolo. Dove vederla in diretta

Scoprite le migliori partite di venerdì 18 settembre 2026: dalla Serie A su Sky alla...
Inter-Monza, oggi in diretta TV: canale, orario e dove vederla in streaming

Inter-Monza, oggi in diretta TV: canale, orario e dove vederla in streaming

Scoprite le migliori partite di sabato 22 agosto 2026: dalla Serie A su Dazn alla Su...
Frosinone-Lazio, dove vederla in diretta TV: canale, orario, streaming

Frosinone-Lazio, dove vederla in diretta TV: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 9 agosto 2026: Bundesliga 2 su Sky, amichev...
IL Como sfida il Genoa nella terza giornata di Serie A

Il calcio in TV oggi, venerdì 4 settembre: riparte la Serie A con Genoa-Como. Dove vederla live

Scoprite le migliori partite di venerdì 4 settembre 2026: dalla Serie A su DAZN alla...
Il calcio in TV oggi, dove vedere Borussia Dortmund-Roma in diretta tv e streaming

Il calcio in TV oggi, dove vedere Borussia Dortmund-Roma in diretta tv e streaming

Scoprite le migliori partite di sabato 15 agosto 2026: Coppa Italia su Mediaset, ami...

Salute

Prevenzione tumore al seno

Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarlo

LEGGI

Personaggi

Ciccio Graziani

Ciccio Graziani
Ciro Ferrara

Ciro Ferrara
Fabio Cannavaro

Fabio Cannavaro
Antonio Cassano

Antonio Cassano

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963