Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 9 gennaio 2026. I primi due quarti della Coppa d'Africa
Le partite in onda venerdì 9 gennaio 2026: Mali-Senegal e il big match Camerun-Marocco scelgono le prime due semifinaliste. Ma ci sono anche la Serie C e la Bundesliga
Scoprite le migliori partite di calcio in programma venerdì 9 gennaio 2026. La giornata di oggi offre una vasta scelta per tutti i gusti: dalle nazionali protagoniste della Coppa d’Africa su Sportitalia alle sfide tra club con Bundesliga e Serie C su Sky.
Altre proposte: la Coppa d’Africa su Sportitalia
Le nazionali africane sono protagoniste su Sportitalia con un doppio appuntamento di Coppa d’Africa: alle 17:00 va in scena Mali-Senegal, mentre alle 20:00 riflettori su Camerun-Marocco. Due sfide per riempire il tardo pomeriggio e la prima serata all’insegna del grande calcio per nazionali.
Grande calcio su Sky: la Bundesliga accende la serata
Su Sky Sport Arena, alle 20:30, spazio alla Bundesliga con Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund, un confronto ad alta intensità tra due club storici del calcio tedesco.
Sempre alle 20:30, su Sky Sport Calcio, appuntamento con la Serie C: Ascoli-Ternana, una sfida dal sapore tradizionale del nostro calcio.
