Il calcio in TV oggi: torna la Serie A. Dove vedere Torino-Sassuolo in diretta Scoprite le migliori partite di venerdì 8 maggio 2026: dalla Serie A su Sky alla Primavera 1 su Sportitalia

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

ANSA

CONDIVIDI

Scoprite le migliori partite di calcio in programma oggi, venerdì 8 maggio 2026. Una serata con proposte per tutti i gusti: la Serie A con Torino-Sassuolo, il calcio internazionale di Ligue 1 con Lens-Nantes e, nel pomeriggio, il campionato Primavera 1 con Inter-Verona.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Torino-Sassuolo illumina la serata

Su Sky Sport Calcio, alle 20:45, va in scena Torino-Sassuolo (Serie A), la sfida serale perfetta per tornare a vivere le emozioni del campionato italiano.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Spazio anche al calcio internazionale su Sky Sport Max con Lens-Nantes (Ligue 1) alle 20:45, ideale per chi ama seguire le sfide d’Oltralpe.

Altre proposte: Serie A su DAZN e Primavera 1 su Sportitalia

Anche su DAZN, alle 20:45, riflettori puntati su Torino-Sassuolo (Serie A), un appuntamento immancabile per gli appassionati del nostro campionato.

Nel tardo pomeriggio, su Sportitalia alle 18:00, spazio ai giovani con Inter-Verona (Primavera 1), occasione per osservare da vicino i talenti emergenti.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche