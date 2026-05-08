Il calcio in TV oggi: torna la Serie A. Dove vedere Torino-Sassuolo in diretta
Scoprite le migliori partite di venerdì 8 maggio 2026: dalla Serie A su Sky alla Primavera 1 su Sportitalia
Scoprite le migliori partite di calcio in programma oggi, venerdì 8 maggio 2026. Una serata con proposte per tutti i gusti: la Serie A con Torino-Sassuolo, il calcio internazionale di Ligue 1 con Lens-Nantes e, nel pomeriggio, il campionato Primavera 1 con Inter-Verona.
- Appuntamento con la Serie A su Sky: Torino-Sassuolo illumina la serata
- Altre proposte: Serie A su DAZN e Primavera 1 su Sportitalia
Appuntamento con la Serie A su Sky: Torino-Sassuolo illumina la serata
Su Sky Sport Calcio, alle 20:45, va in scena Torino-Sassuolo (Serie A), la sfida serale perfetta per tornare a vivere le emozioni del campionato italiano.
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Spazio anche al calcio internazionale su Sky Sport Max con Lens-Nantes (Ligue 1) alle 20:45, ideale per chi ama seguire le sfide d’Oltralpe.
Altre proposte: Serie A su DAZN e Primavera 1 su Sportitalia
Anche su DAZN, alle 20:45, riflettori puntati su Torino-Sassuolo (Serie A), un appuntamento immancabile per gli appassionati del nostro campionato.
Nel tardo pomeriggio, su Sportitalia alle 18:00, spazio ai giovani con Inter-Verona (Primavera 1), occasione per osservare da vicino i talenti emergenti.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
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