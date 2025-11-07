Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 7 novembre 2025. Riparte la Serie A: dove vederla

Le partite in programma oggi, venerdì 7 novembre 2025: dopo le Coppe è già tempo di Campionato. Si parte con Pisa-Cremonese (e non solo). Tutta la programmazione

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 7 novembre 2025. Riparte la Serie A: dove vederla

La giornata di oggi offre una buona scelta partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In totale, sono 7 gli appuntamenti in palinsesto, con proposte per tutti i gusti: dalla Serie A con Pisa-Cremonese, alla Bundesliga con Werder-Wolfsburg, fino alla Serie B con Spezia-Bari.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Pisa-Cremonese illumina la serata

Alle 20:45 su Sky Sport Calcio va in onda Pisa-Cremonese per la Serie A.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Alle 20:30 su Sky Sport Mix appuntamento con la Bundesliga: Werder-Wolfsburg.

Alle 20:30 su Sky Sport Max si gioca Campobasso-Sambenedettese per la Serie C.

Altre proposte: la Serie A su DAZN e il calcio internazionale su Sportitalia

Su DAZN, doppio appuntamento serale: alle 20:45 va in scena Pisa-Cremonese per la Serie A, mentre alle 20:30 c’è Spezia-Bari per la Serie B.

Su Sportitalia, giornata ricca: alle 15:00 Parma-Cesena per il Primavera 1; alle 18:30 Al Najma-Al Hilal in Saudi League; a seguire, all’01:00, Rosario Central-San Lorenzo dalla Liga Profesional.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Lo sport in TV oggi, venerdì 7 novembre 2025: è la sera di Barcellona-Real Madrid, dove vederla in TV

Lo sport in TV oggi, venerdì 7 novembre 2025: è la sera di Barcellona-Real Madrid, dove vederla in TV

I migliori eventi sportivi di venerdì 7 novembre 2025: semifinali WTA Finals (senza ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 31 ottobre 2025. Le partite (internazionali) per chi non sa stare senza pallone

Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 31 ottobre 2025. Le partite (internazionali) per chi non sa stare senza pallone

I match in onda oggi, venerdì 31 ottobre 2025: la Bundesliga con il Borussia Dortmun...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 18 ottobre 2025: torna la serie A, da non perdere Monza-Juventus

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 18 ottobre 2025: torna la serie A, da non perdere Monza-Juventus

Scoprite le migliori partite di sabato 18 ottobre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 24 ottobre 2025. Il Milan cerca la fuga, i nerazzurri non possono permetterlo

Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 24 ottobre 2025. Il Milan cerca la fuga, i nerazzurri non possono permetterlo

Le migliori partite in onda venerdì 24 ottobre 2025: subito un match fondamentale co...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 30 ottobre 2025. La Lazio vuole tornare in alto

Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 30 ottobre 2025. La Lazio vuole tornare in alto

Le partite di oggi, giovedì 30 ottobre 2025, in TV: si chiude il turno infrasettiman...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di domenica 2 novembre 2025: dove vedere Manchester City-Bournemouth

Il calcio in TV oggi: la programmazione di domenica 2 novembre 2025: dove vedere Manchester City-Bournemouth

Dalla Serie A su Dazn e Sky alle sfide di Premier, Bundesliga e Serie C: tutti gli o...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 20 ottobre 2025. Chiusura di lusso per la giornata di A

Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 20 ottobre 2025. Chiusura di lusso per la giornata di A

Le partite in onda lunedì 20 ottobre 2025: Cremonese e Udinese si sfidano per un pos...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 1 novembre: dove vedere Napoli-Como in diretta TV

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 1 novembre: dove vedere Napoli-Como in diretta TV

Scoprite le migliori partite di sabato 1 novembre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn ...
Il calcio in TV oggi, le partite di sabato 25 ottobre: dove vedere Cremonese-Atalanta e Chelsea-Sunderland

Il calcio in TV oggi, le partite di sabato 25 ottobre: dove vedere Cremonese-Atalanta e Chelsea-Sunderland

Un sabato di grande calcio tra Serie A, Premier e top campionati europei: tutte le p...

Studio Legale Grolla

Prostituzione minorile

Come risponde il diritto penale

LEGGI

Personaggi

Antonio Ornano

Antonio Ornano
Maurizio Ferrini

Maurizio Ferrini
Valentina Riccio

Valentina Riccio
Moira Quartieri

Moira Quartieri

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963