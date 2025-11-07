Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 7 novembre 2025. Riparte la Serie A: dove vederla Le partite in programma oggi, venerdì 7 novembre 2025: dopo le Coppe è già tempo di Campionato. Si parte con Pisa-Cremonese (e non solo). Tutta la programmazione

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La giornata di oggi offre una buona scelta partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In totale, sono 7 gli appuntamenti in palinsesto, con proposte per tutti i gusti: dalla Serie A con Pisa-Cremonese, alla Bundesliga con Werder-Wolfsburg, fino alla Serie B con Spezia-Bari.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Pisa-Cremonese illumina la serata

Alle 20:45 su Sky Sport Calcio va in onda Pisa-Cremonese per la Serie A.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alle 20:30 su Sky Sport Mix appuntamento con la Bundesliga: Werder-Wolfsburg.

Alle 20:30 su Sky Sport Max si gioca Campobasso-Sambenedettese per la Serie C.

Altre proposte: la Serie A su DAZN e il calcio internazionale su Sportitalia

Su DAZN, doppio appuntamento serale: alle 20:45 va in scena Pisa-Cremonese per la Serie A, mentre alle 20:30 c’è Spezia-Bari per la Serie B.

Su Sportitalia, giornata ricca: alle 15:00 Parma-Cesena per il Primavera 1; alle 18:30 Al Najma-Al Hilal in Saudi League; a seguire, all’01:00, Rosario Central-San Lorenzo dalla Liga Profesional.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche